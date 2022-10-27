'Yedinci Ev' Zorlu PSM'de

Zorlu PSM’nin sevilen konser serisi Lokalize kapsamında; 2011 yılında Birkan Nasuhoğlu, Hazar Aşçı ve Turgay Gülaydın tarafından kurulan ve British Rock Music yaklaşımıyla yayınladıkları şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesi elde eden Yedinci Ev, 30 Ekim akşamı Zorlu PSM %100 Studio’da sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

İlk albümleri “Şimdi”yi 2013 yılında yayınlayıp bu albümden “Anlat Ona”, “Sevsene Beni” gibi hitler çıkarmayı başaran Yedinci Ev, 2015 yılında yayınladığı “Kalbim Seni Arıyor” teklisi ve 2017 yılında ikinci albümleri “İçine Düştüm” ile dinleyici kitlesini genişletti. Brit-rock’tan etkilendikleri şarkılarıyla üretimlerini sürdüren Yedinci Ev, 2021 yılında yayınladığı “Gezegen”, “Nereye Kadar” ve “Kuzum” şarkılarıyla başarılarına kaldığı yerden devam etti.