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Yeliz Yeşilmen gözyaşlarına boğuldu

Yeliz Yeşilmen Instagram sayfasında paylaştığı videoda gözyaşlarına boğuldu. Yeşilmen, nedeni belli olmayan bir şekilde, "Dinmeyen, bitmeyen, sonu gelmeyen acılarım var" dedi

Yeliz Yeşilmen

Hüngür hüngür ağlayan Yeliz Yeşilmen "Bazen kelimeler düğümlenir hiçbir şey söyleyemezsin. Dinmeyen, bitmeyen, sonu gelmeyen acılarım var. Anlatacak, paylaşacak kimsem yok. İçimdeki duyguları dökmezsem aklımı kaçırabilirim, ölebilirim" dedi.

Anne ve babasının olaylardan habersiz olduğunu söyleyen Yeliz Yeşilmen daha sonraki paylaşımlarında ise şunları söyledi:

"Her şeyi sabredip, susan kadınlardanım. Ama ağzımı bir açtım mı terbiyemi bozmayarak öyle şeyler kanıtlarım ki sizin de ağzınız açık kalır. Şu an kimseye bir şey açıklamıyorum, açıklamayacağım. Ok yaydan çıkmıştı, duruldum"

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