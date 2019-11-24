Geçtiğimiz günlerde ilk kez metroya bindiği anları sosyal medya hesabında paylaşan Yeliz Yeşilmen, çok konuşulmuştu. Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren oyuncu, bu kez de otobanda gözyaşlarına boğuldu.

Yeşilmen, otobanda aracı seyir halindeyken, benzini bitince panik yaptı. Yolda kalan ünlü şarkıcı, yaşadığı zorlukları video çekerek takipçileriyle paylaştı.

"KİMLERİN GÖZÜ KALIYOR BİLMİYORUM"

Ünlü şarkıcı şu açıklamayı yaptı: Sıfır benzin arabayla, bitmiş benzinli arabayla boşa alıp 10 kilo metre gitmeyi başardım, ama çok yıprandım. Kimlerin gözü kalıyor bilmiyorum...