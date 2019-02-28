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Yeşilmen, "Ölüm tehdidi almıştım bir haberle ilgili. Bilişim suçlarına şikayet ettim. Tazminat kazandığım da oldu. Kazandığım tazminatları hayır kurumlarına bağışlıyorum. Ben eleştiriye açık olan bir insanım ama tehdit ve namusuma olan hakaretler olursa o zaman şikayet etme hakkımı kullanıyorum. Bu tür tehditlerden korkmuyorum" dedi.