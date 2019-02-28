Yeliz Yeşilmen: Ölüm tehditleri aldım ama korkmuyorum!

Giriş: 28.02.2019 - 08:05 | Güncelleme:  

Son zamanlarda sosyal medya üzerinde yaptığı paylaşımlarıyla olay olan Yeliz Yeşilmen, sosyal medya üzerinden ölüm tehditleri aldığını söyledi. Önceki gün Nişantaşı'nda aracını beklerken muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Yeşilmen, konuyla ilgili konuştu

  • 1Yeliz Yeşilmen: Ölüm tehditleri aldım ama korkmuyorum! - Magazin haberleri
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    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, önceki gün Nişantaşı'nda aracını beklerken muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Yeliz Yeşilmen, sosyal medya üzerinden ölüm tehditleri aldığını açıkladı.

  • 2Yeliz Yeşilmen: Ölüm tehditleri aldım ama korkmuyorum! - Magazin haberleri
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    Yeşilmen, "Ölüm tehdidi almıştım bir haberle ilgili. Bilişim suçlarına şikayet ettim. Tazminat kazandığım da oldu. Kazandığım tazminatları hayır kurumlarına bağışlıyorum. Ben eleştiriye açık olan bir insanım ama tehdit ve namusuma olan hakaretler olursa o zaman şikayet etme hakkımı kullanıyorum. Bu tür tehditlerden korkmuyorum" dedi.

  • 3Yeliz Yeşilmen: Ölüm tehditleri aldım ama korkmuyorum! - Magazin haberleri
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  • 26Yeliz Yeşilmen: Ölüm tehditleri aldım ama korkmuyorum! - Magazin haberleri
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