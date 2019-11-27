Dünyaca ünlü İngiliz şef Gary Rhodes 59 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü şefin ailesi tarafından yapılan açıklamada "Rhodes ailesi harika bir eş, baba ve kardeş olan Gary Rhodes'un vefatını üzüntüyle duyuruyor" denildi.
Aile, Rodos'un salı akşamı eşi Jennie'nin yanı başında hayatını kaybettiğini söyledi. Şefin ölüm nedeni ise açıklanmadı.
30 yılı aşkın süreyi aşan kariyeriyle dikkat çeken Rhodes, Masterchef, Hell's Kitchen ve Rhodes Around Britain programlarıyla ün kazandı.
Michelin yıldızlı ünlü şef, Londra'da yükselişe geçmeden önce Amsterdam'da çalıştı
2007'den beri Dubai'de hayatını sürdüren Gary Rhodes, 20'den fazla yemek kitabı yazdı.
İngiliz mutfağı elçisi olan Rhodes sektörde verdiği hizmetlerden dolayı Britanya İmparatorluk Nişanı'na layık görüldü.
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