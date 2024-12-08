Yemek saatiniz obezite riskinizi artırıyor! Gece geç saatte yemek yeme alışkanlığı olanlar dikkat!

Yeme saatlerinin kilo ve sağlık üzerindeki etkileri uzun süredir tartışılan bir konu. Yeni bir bilimsel araştırma, yemek saatlerinin sadece ne yediğimiz kadar önemli olduğunu ve geç saatte yemenin enerji harcaması, iştah hormonları ve yağ dokusundaki moleküler değişiklikler üzerinde önemli etkileri olduğunu gösterdi.