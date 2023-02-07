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Kahramanmaraş'ta üstüste yaşanan iki ayrı deprem dünyanın gündemine oturdu. Depremde binlerce kişi can verirken, onbinlerce kişi yaralandı. Depremin vurduğu illerde enkaz çalışmaları devam ederken yayınladığı yemek videolarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın da ailesiyle göçük altında kaldı.

HABERİ DUYMAZ'IN ABLASI DUYURDU

Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kardeşi ve ailesinin göçük altında kaldığını söyleyerek yardım istedi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Semiha Duymaz, "Kardeşim Melek, Taha, Umut, halam ve eniştem enkaz altında. Lütfen yardımcı olun kimse bakmıyor olduğu bölgeye. Hatay Antakya, Betonsan Bedisabuncu Okul karşısı" ifadelerini kullandı. Taha enkaz altında" ifadelerini kullandı.

Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir