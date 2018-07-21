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Söz konusu yemekse, köpekler için nerede ve kime ait olduğu önemli değil. Onlar için yemek mutlaka tadına bakılması, ortak olunması gereken bir hazine ve bunun için her şeyi yapabilirler... Acıklı bakışlar, gülen bir surat, dünya başına yıkılmışçasına hareket etmeler...