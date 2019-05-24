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Yemekteyiz haftanın birincisi kim olacak? 24 Mayıs Cuma Yemekteyiz haftanın finali

Yemekteyiz haftanın finalinde, haftanın birincisi 24 Mayıs Cuma günü verilecek puanların ardından belli oldu. Yemekteyiz haftanın 5. gününde yarışmacılar Çiğdem Hanım'ın evine konuk oldular. Rekabetin üst seviyelere çıktığı Yemekteyiz programında, birinci olan kişi 10 bin liralık ödülün sahibi oluyor. İşte 24 Mayıs Yemekteyiz haftanın finali..

Yemekteyiz

Yemekteyiz'de 24 Mayıs Cuma yani bu akşam final heyecanı yaşanıyor. Yemekteyiz'de haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacının evine konuk olunuyor. Onlar yemek yaparken, sunucu Onuru Büyüktopçu'da yemeğin tadına tuzuna, yarışmacıların misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük rol oynuyor. Finalde en çok puanı toplayan yarışmacı büyük ödül olan 10.000 TL değerindeki para ödülünün sahibi oluyor. Peki, 24 Mayıs Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? İşte Yemekteyiz haftanın finaline dair detaylar...

YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ 24 MAYIS

Yemekteyiz haftanın birincisinin belirlendiği haftanın finali Çiğdem Hanım'ın evinde yapılıyor. Çiğdem Hanım'ın yemeklerinin ardından günün puanlaması yapılacak ve haftanın kazananı belli olacak. İşte 24 Mayıs Yemekteyiz puan durumu....

YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI

1.GÜN: Sevda Çakır:
2.GÜN: İhsan Bilgeday:
3.GÜN: Pakize Bıyıklı:
4.GÜN: Aytaç Erdoğan:
5.GÜN: Çiğdem Üregen:

24 Mayıs Yemekteyiz haftanın birincisi açıklanır açıklanmaz haberimizde...

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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