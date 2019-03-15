Yemekteyiz'de 15 Mart Cuma yani bugün final heyecanı yaşanacak. Yemekteyiz'de haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacının evine konuk olunuyor. Onlar yemek yaparken, sunucu Onuru Büyüktopçu'da yemeğin tadına, tuzuna, yarışmacıların misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük rol oynuyor. Finalde en çok puanı toplayan yarışmacı büyük ödül olan 10.000 TL değerindeki para ödülünün sahibi oluyor. Peki, Yemekteyiz haftanın birincisi belli oldu mu? İşte cevabı...

YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ 15 MART

Bu haftaki Yemekteyiz best of haftanın birincisinin belirlendiği haftanın finali Sami Batuhan Bey'in evinde yapılacak. Sami Batuhan Bey'in yemeklerinin ardından günün puanlaması yapılacak ve haftanın kazananı yani 10 bin liralık ödülün sahibi belli olacak. İşte 15 Mart Yemekteyiz haftanın birincisi ve puan durumu...

YEMEKTEYİZ PUAN DURUMU

1. GÜN - İclal Hanım:

2. GÜN - Seyhan Hanım:

3. GÜN - Nazan Hanım:

4. GÜN - İlker Bey:

5. GÜN - Sami Batuhan Bey:

Yemekteyiz 15 Mart haftanın final gününde 10 bin liralık büyük ödülün sahibi ve haftanın birincisi henüz belli olmadı.