Yemekteyiz'de bugün final heyecanı yaşanıyor. Yemekteyiz'de haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacının evine konuk oldu. Onlar yemek yaparken, Onur Büyüktopçu da yemeğin tadına, tuzuna, yarışmacıların misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük önem kazanıyor. Finalde en çok puanı toplayan yarışmacı büyük ödül olan 10.000 TL'yi kazanacak. Peki, Yemekteyiz haftanın birincisi kim olacak? İşte Yemekteyiz son bölümde yaşananlar...

YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ - 8 MART

Bu haftaki Yemekteyiz'de birincinin belirlendiği haftanın finali Filiz Hanım'ın evinde yapıldı. Filiz Hanım'ın yemeklerinin ardından günün puanlaması yapılacak. Yapılan puanlamanın ve Onur Büyüktopçu'nun verdiği puanları açıklamasının ardından haftanın birincisi belli olacak. Yemekteyiz'de haftanın kazananı 10 bin TL'lik ödül alacak.