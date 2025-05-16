Yemekteyiz birincisi puan durumuna göre belli oluyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 16 Mayıs 2025 Cuma günü yayınlanan final bölümünde, haftanın birincisi ve 150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi açıklanıyor. Hafta boyunca mutfakta hünerlerini sergileyen yarışmacılar arasında en yüksek puanı alan isim, büyük ödül ile yarışmadan ayrılıyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 16 Mayıs Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu?