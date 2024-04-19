Yemekteyiz kim kazandı sorusunun yanıtı haftanın final gününde belli oluyor. Büyük ödülün sahibi olmak için iddialı yemekler yapan yarışmacılar en yüksek puanı almanın peşinde. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 19 Nisan Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu, puan durumu açıklandı mı?