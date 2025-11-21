Yemekteyiz kim kazandı? 21 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu?
21 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? sorusu cuma akşamı yanıt buluyor. Sunucu Zuhal Topal'ın puanlarının da birinciyi seçmede etkili olduğu Yemekteyiz'de 21 Kasım Cuma günü gerçekleşen finalde haftanın puan durumu belli olacak ve 200 bin TL'nin sahibi açıklanacak. İşte bu haftanın yarışmacıları ve tüm detaylar
Zuhal Topal’la Yemekteyiz'de, cuma akşamı haftanın finali gerçekleşiyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz'in 17-21 Kasım tarihli haftasında, 200 bin TL'lik para ödülü için yarışıyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 21 Kasım Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu?
YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi ve 200 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olan yarışmacı bugün belli olacak.
YARIŞMACILAR
Abdullah Özsakabaşı
Zehra Karakütük
Seda Özdemir
Fatih Uğur
Hilal Korkmaz