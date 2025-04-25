Yemekteyiz kim kazandı? 25 Nisan Zuhal Topal'la Yemekteyiz büyük ödülü kim kazandı?

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 25 Nisan 2025 tarihli bölüm bugün ekranda! Haftanın finalinde hafta boyu en yüksek puanı alarak birinci olan yarışmacı 150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor. Program bitimine doğru birinci belli oluyor.