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        Haberler Bilgi Magazin Yemekteyiz kim kazandı? 25 Nisan Zuhal Topal’la Yemekteyiz büyük ödülü kim kazandı?

        Yemekteyiz kim kazandı? 25 Nisan Zuhal Topal'la Yemekteyiz büyük ödülü kim kazandı?

        Haftanın finalinde Yemekteyiz birincisi açıklanıyor. Her Cuma haftanın birincisi 150 bin TL'lik büyük ödülünde sahibi oluyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 25 Nisan Zuhal Topal'la Yemekteyiz büyük ödülü kim aldı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2025 - 16:16 Güncelleme: 25.04.2025 - 16:16
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        Zuhal Topal sunumuyla Yemekteyiz haftanın finali bugün ekrana geldi. Zuhal Topal'ın oylarının eklendiği haftanın finalinde ise bir isim 150 bin TL'nin sahibini buluyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı?

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        YEMEKTEYİZ’DE BU HAFTA KİMLER VAR?

        METİN BEY

        KADER HANIM

        NAZMİYE HANIM

        MERT BEY

        PINAR HANIM

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        YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz 25 Nisan 2025 tarihli bölüm bugün ekranda! Haftanın finalinde hafta boyu en yüksek puanı alarak birinci olan yarışmacı 150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor. Program bitimine doğru birinci belli oluyor.

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