Yemekteyiz kim kazandı? 27 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, büyük ödülü kim kazandı?

ZUHAL TOPAL’LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

Zuhal Topal’la Yemekteyiz kazananı henüz belli olmadı. Puan durumuna göre açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

Sebahat Yolçu, Dilan Çoşkun, Murat Bakan, Ali Hüda Yılmaz, Nurettin Tekin’in yarıştığı programda puan durumuna göre birinci belli olacak.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu hafta yılbaşı özel haftası olması nedeniyle daha önce yarışmaya katılan isimler arasından belirlenen 5 yarışmacı 250 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olmak için mücadele veriyor.