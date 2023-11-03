Yemekteyiz kim kazandı? 3 Kasım 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi, büyük ödülün sahibi kim oldu?

Yemekteyiz kim kazandı? 3 Kasım 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi, büyük ödülün sahibi kim oldu?

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Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan ismi öğrenmek için geri sayım sürüyor. Bugün son olarak haftanın finalinde Yeşim Hanım'a konuk olan yarışmacılardan biri, büyük ödülü almaya hak kazanacak. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finalinde kim kazandı? İşte, 3 Kasım 2023 Cuma Yemekteyiz haftanın puan durumu ile birinci olan isim...