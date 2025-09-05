Habertürk
        Yemekteyiz kim kazandı? 5 Eylül Yemekteyiz birincisi kim oldu, 200 bin TL'lik ödülü kim kazandı?

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni sezonun bölümleri devam ederken haftanın kazanan ismi merak ediliyor. 200 bin TL'lik büyük ödülün heyecanı yarışmacılar arasında ise kıyasıya rekabeti arttırdı. Hafta da beş yarışmacı hünerlerini sergiliyor, yüksek puanı alan yarışmacı birinci oluyor. Peki, Yemekteyiz kim kazandı? 5 Eylül Yemekteyiz birincisi kim oldu, 200 bin TL'lik ödülü kim kazandı?

        Giriş: 05.09.2025 - 15:34 Güncelleme: 05.09.2025 - 15:34
        1

        TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni sezonuyla ekranlara kaldığı yerden devam ediyor.  Bu haftaki yarışmacılar Kadir Bey, Ömer Bey, Yeliz Hanım, Tanem Hanım, Gülfinaz Hanım oldu. Arasından bir kişi birinci olacak. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 5 Eylül Yemekteyiz birincisi kim oldu, 200 bin TL'lik ödülü kim kazandı?

        2

        YARIŞMACILAR

        Kadir Bey

        Ömer Bey

        Yeliz Hanım

        Tanem Hanım

        Gülfinaz Hanım

         

        YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

         

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz 200 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olan yarışmacı henüz belli olmadı. Program bitimine doğru haftanın birincisi Zuhal Topal tarafından açıklanacak.

         

        3

         

        GEÇEN HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?

         

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz 200 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olan yarışmacı ÜNAL BEY oldu. 

