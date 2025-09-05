TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni sezonuyla ekranlara kaldığı yerden devam ediyor. Bu haftaki yarışmacılar Kadir Bey, Ömer Bey, Yeliz Hanım, Tanem Hanım, Gülfinaz Hanım oldu. Arasından bir kişi birinci olacak. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 5 Eylül Yemekteyiz birincisi kim oldu, 200 bin TL'lik ödülü kim kazandı?