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        Haberler Bilgi Yaşam Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu, puan durumu belli oldu mu?

        Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, puan durumu açıklandı mı?

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazananı haftanın finalinde belli olacak. Hafta içi her gün yayınlanan programda, bugün haftanın final heyecanı yaşanıyor. Bölüm sonunda hafta başından bu yana en yüksek puanı alan isim birinci oluyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, puan durumu açıklandı mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 16:54 Güncelleme: 03.01.2025 - 19:59
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        Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finali ile ekranlara geliyor. Hafta içi her gün yayınlanan yemek yarışması programında, beş yarışmacı tüm hünerlerini sergiliyor. Haftanın finalinde en yüksek puana sahip olan isim, 150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor. Peki, Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? İşte 3 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu ve tüm detaylar…

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        YEMEKTEYİZ HAFTANIN FİNALİ İLE EKRANLARDA!

        Zuhal Topal'ın sunumuyla ekranlara gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışma programı, 3 Ocak 2025 Cuma günü final bölümü ile izleyici karşısına çıktı.

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        YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

        Yemekteyiz'de haftanın finali bugün gerçekleşmedi. Yılbaşı günü yayınlanmayan bölüm nedeniyle Çağla Günç yarın yarışacak ve final günü 150 bin TL'lik ödül sahibini bulacak

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