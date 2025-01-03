Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finali ile ekranlara geliyor. Hafta içi her gün yayınlanan yemek yarışması programında, beş yarışmacı tüm hünerlerini sergiliyor. Haftanın finalinde en yüksek puana sahip olan isim, 150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor. Peki, Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? İşte 3 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu ve tüm detaylar…