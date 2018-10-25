Yemen'deki İnsan Hakları İddialarını Soruşturma Ulusal Komisyonu Sözcüsü İşrak el-Muktari, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Husi militanlarının nefret söylemine karşı etkinlik düzenleyen 20 basın mensubunu etkinlik sonrası kaçırdıklarını ifade etti.

Muktari kaçırılan basın mensupları arasında eski Yemen Gazeteciler Sendikası Başkanı Abdulbari Tahir'in yanı sıra Eşrek er-Rifi, Adil Abdullah el-Muğni ve Muhammed Şemsan gibi tanınmış isimlerinde olduğunu söyledi.

Araştırmalar ve Ekonomik Enformasyon Merkezi'ne (SEMC) bağlı Basın Hürriyeti Gözlemevi tarafından yayımlanan raporda, Basın özgürlüğünde kötüye gidişin sürdüğü Yemen'de, yılın ilk yarısında 8 gazetecinin öldürüldüğü ve basın mensuplarına yönelik çok sayıda ihlalin yaşandığı belirtilmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Ülkenin birçok kenti meşru ordu ile Husiler arasında çatışmalara sahne oluyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.





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