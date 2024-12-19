Yemen'deki Husiler ile İsrail'den karşılıklı açıklamalar

Yemen'de Husilere bağlı "El-Mesira" televizyonunda yayınlanan videoda, "Vaat edilen fetih savaşı ve kutsal cihadın başından bu yana, Husilere bağlı Yemen Silahlı Kuvvetleri, İsrail ile bağlantılı 216 gemiyi hedef aldı. Bu Gazze için bir zaferdir." ifadelerine yer verildi.

Videoda, "İsrail saldırılarına son vermedikçe ve Gazze Şeridi'ndeki abluka kaldırılmadıkça operasyonların devam edeceği" kaydedildi.

AA'nın haberine göre; Husiler, İsrail ile bağlantılı gemileri hedef almaya 19 Kasım 2023'te Tel Aviv'e ait "Galaxy Leader" gemisiyle başlamıştı. KIZILDENİZ'DEKİ DURUM Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yanaYemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleriticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçlarıve füzelerle saldırıyor.

REKLAM Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı. ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı. ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

İSRAİL: YEMEN'DEN ATILAN BALİSTİK FÜZE HAVADA İMHA EDİLDİ İsrail ordusu, Yemen'den atılan balistik füzenin hava savunma sistemlerince imha edildiğini duyurdu. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yemen'den fırlatılan füzenin İsrail hava sahasına girmeden hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini belirtti. Adraee, hava savunma sistemlerinin söz konusu füzeyi imha ettiği sırada şarapnellerin düşebileceği ihtimaline karşı İsrail'in orta kesimlerinde siren seslerinin devreye girdiğini ifade etti.

REKLAM Yemen'deki İran destekli Husilerden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. HUSİLER: SANA VE HUDEYDE, BİR DİZİ HAVA SALDIRILARINA MARUZ KALDI Yemen'deki İran destekli Husiler, başkent Sana ve Hudeyde kentinin bir dizi hava saldırısıyla hedef alındığını duyurdu. Husilere bağlı SABA haber ajansında yer alan haberde, Husilerin kontrolündeki başkent Sana ve Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde kentine bir dizi hava saldırısının düzenlendiği belirtildi.