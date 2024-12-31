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        Haberler Dünya Yemen'deki Husiler, İsrail'in Ben Gurion Uluslararası Havalimanını ve bir elektrik santralini füzelerle hedef aldı | Dış Haberler

        Yemen'deki Husiler, İsrail'in Ben Gurion Uluslararası Havalimanını ve bir elektrik santralini füzelerle hedef aldı

        Yemen'deki Husiler, İsrail'in Ben Gurion Uluslararası Havalimanını ve Kudüs'teki bir elektrik santralini füzelerle hedef aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 13:33 Güncelleme: 31.12.2024 - 13:33
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        Husiler Tel Aviv'deki havalimanını hedef aldı
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        Yemen'deki Husiler, İsrail'in Tel Aviv kentindeki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı ve Kudüs'ün güneyindeki elektrik santralini iki balistik füzeyle hedef aldı.

        Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada konuya ilişkin bilgi verdi.

        Seri, "(Husilere bağlı) Yemen Silahlı Kuvvetleri, füzelerle iki nitelikli askeri operasyon gerçekleştirdi." ifadesini kullandı.

        İlk operasyonda "işgal altındaki Filistin'in Yafa bölgesindeki İsrail'e ait Ben Gurion Havalimanı'nın 2 hipersonik balistik füze ile hedef alındığını" belirtilen Seri, "ikinci operasyonda işgal altındaki Kudüs'ün güneyindeki elektrik santralini balistik füzeyle hedef aldıklarını" aktardı.

        Husi sözcü Seri, "her iki operasyonda da füzelerin hedefleri başarıyla vurduğunu" kaydetti.

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        Seri, saldırının, "ABD kuvvetlerinin ülkelerine büyük bir hava saldırısı düzenlemeye hazırlanırken, ABD uçak gemisi USS Harry Truman'ın çok sayıda insansız hava aracı ve füzeyle hedef alınması" ile aynı zamana denk geldiğine dikkati çekti.

        Operasyonun başarıya ulaştığını ve ABD hava saldırısının da boşa çıkarıldığını ifade eden Seri, Husilerin "Yemen'in Filistin halkına karşı dini, ahlaki ve insani görevini yerine getirmesini engellemeyi amaçlayan İsrail ve ABD ile bağlantılı her türlü tehdide karşı koymak için askeri birimlerin savaş hazırlığını artırdığını" aktardı.

        Yedioth Ahronoth gazetesi, Yemen'den atılan füze nedeniyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'ndaki uçuşların geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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        #israil
        #Husiler
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