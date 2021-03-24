Yemen hükümeti petrol gemilerinin Hudeyde Limanı'na girişine izin verdi

AA

Yemen Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hükümetin vatandaşların temel ihtiyaçlarını gözeterek görevini yerine getirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Husilerin Stockholm Anlaşması'nı çiğnemesine ve petrol gelirlerinden memurların maaşlarına ayrılan meblağı yağmalamasına rağmen Yemen hükümeti ülkedeki mevcut insani durumun etkisinin hafifletilmesi için bugün petrol gemilerinin Hudeyde'ye girişine izin verdi." ifadeleri kullanıldı.

Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, petrol, tıbbi malzeme ve gıda maddeleri gibi temel ihtiyaçların ulaşımının Yemen halkının insani ve hukuki hakları olduğunu ifade etti.

Abdusselem ayrıca, temel ihtiyaçlar konusunun askeri ve siyasi takas mevzusu yapılmasını kabul etmediklerini kaydetti.

Husiler, Yemen hükümeti ve koalisyon güçlerini yakıt taşıyan tankerlerin Hudeyde Limanı'na girişine izin vermemekle suçlarken, hükümet ise yakıt krizi kaynaklı tüm ithamları reddederek Husilerin bu konudan yararlanmaya çalıştığını ileri sürüyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalara sahne oluyor.

Yemen'de Husiler Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı kentlerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.