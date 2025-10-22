Habertürk
        Yeni 20 liralık banknotlar tedavüle girdi! Yeni 20 liralık banknot görüntüsü farklı mı?

        Yeni 20 liralık banknotlar tedavüle girdi! Yeni 20 liralık banknot görüntüsü farklı mı?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), uzun süredir beklenen yeni emisyon grubundaki 20 TL'lik banknotların bugün itibarıyla tedavülde olduğunu duyurdu. Resmî Gazete'de yayımlanan kararla yürürlüğe giren düzenleme kapsamında, E9 Emisyon Grubu'nun VII. tertip 20 TL'lik banknotları piyasaya sürülüyor. Peki, yeni 20 liralık banknot görüntüsü nasıl?

        Giriş: 22.10.2025 - 12:57 Güncelleme: 23.10.2025 - 09:54
        Yeni 20 liralık banknot görüntüsü tedavülde olması haberinin ardından merak konusu oldu. Bu banknotlarında önceki tertiplerle aynı boyut, renk, desen ve güvenlik özelliklerine sahip olacağı biliniyor.

        SADECE İMZALAR DEĞİŞTİ

        Yeni 20 TL’lerin, halen kullanımda olan banknotlardan farkı sadece üzerlerindeki imzalar olacak.

        TCMB’nin açıklamasına göre, yeni tertip 20 TL’lerde Başkan Dr. Fatih Karahan ve Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan’ın imzaları yer alacak. Yani görsel olarak herhangi bir değişiklik yapılmazken, yeni serinin imza yenilemesiyle birlikte mevcut 20 TL’ler de tedavülde kalmaya devam edecek.

