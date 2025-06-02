Yeni Meclis Başkanı kim olacak? 28. Dönem Meclis Başkanlığı seçimi ne zaman yapılacak?
TBMM'de Meclis Başkanlığı seçimi için geri sayım başladı. 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanı, 3 Haziran Pazartesi günü Genel Kurul'da yapılacak seçimle belirlenecek. Görev süresi sona eren mevcut başkanın yerine geçecek isim gizli oylamayla seçilecek. Seçimde Ak Parti, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin gösterdiği 5 aday yarışacak. Peki, Yeni Meclis Başkanı kim olacak? 28. Dönem Meclis Başkanlığı seçimi ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni başkanını seçmeye hazırlanıyor. 3 Haziran’da gerçekleştirilecek olan Meclis Başkanlığı seçiminde beş aday kıyasıya rekabet edecek. Başkanlık için oylama gizli şekilde yapılacak ve üç turda sonuçlanması bekleniyor. 28. Yasama Dönemi'nin ikinci devresinde başkanlık koltuğuna oturacak ismin kim olacağı merak konusu. İşte "Yeni Meclis Başkanı kim olacak? Meclis Başkanlığı seçimi ne zaman yapılacak?" sorularının yanıtları...
YENİ MECLİS BAŞKANI KİM OLACAK, ADAYLAR KİMLER?
AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre AK Parti, TBMM Başkanı ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'u aday gösterdi.
CHP, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın; DEM Parti, Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar'ın; İYİ Parti, İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı'nın; Yeni Yol Partisi ise Samsun Milletvekili Mehmet Karaman'ın ismini meclis başkanı adayı olarak TBMM'ye bildirdi.
MECLİS BAŞKANLIĞI SEÇİMİ NE ZAMAN?
28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanı seçimi 3 Haziran 2025 Salı günü düzenlenecek.
TBMM Genel Kurulunda yarın gerçekleştirilecek ve 5 adayın yarışacağı seçim, gizli oyla yapılacak. İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte ikisi ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranacak.
Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, TBMM Başkanı seçilecek.