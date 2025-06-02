Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni başkanını seçmeye hazırlanıyor. 3 Haziran’da gerçekleştirilecek olan Meclis Başkanlığı seçiminde beş aday kıyasıya rekabet edecek. Başkanlık için oylama gizli şekilde yapılacak ve üç turda sonuçlanması bekleniyor. 28. Yasama Dönemi'nin ikinci devresinde başkanlık koltuğuna oturacak ismin kim olacağı merak konusu. İşte "Yeni Meclis Başkanı kim olacak? Meclis Başkanlığı seçimi ne zaman yapılacak?" sorularının yanıtları...