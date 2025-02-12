Ebeveynlerin çocuklarını kucaklarına aldıkları ilk andan itibaren bir süreliğine yaşadıkları sancılı dönemlerin başında, doğun sonrası depresyon gelmektedir?

DOĞUM SONRASI DEPRESYON NEDİR?

Hamilelikten sonra depresyon; endişe, stres, kayıtsızlık ve üzüntü duygularını yaşatarak kişinin enerjisini bitiren tedavi edilebilir bir rahatsızlıktır. Hem anne hem de çocuk için riskli olabilen depresyon birçok annede görülebilmektedir. Tahminen her 7 kadından 1’inde görülen doğum sonrası depresyon, önemsenmelidir.

DOĞUM SONRASI DEPRESYON NEDEN MEYDANA GELİR?

1. FİZİKSEL VE DUYGUSAL FAKTÖRLER

Doğum sonrası depresyonu, bebeğin nasıl dünyaya geldiğinden ya da kaçıncı annelik deneyimi olduğundan bağımsız olarak lohusalık dönemindeki kadınlarda gözlemlenebilen bir rahatsızlıktır. Benzer durum, kişilerin sosyoekonomik özellikleri açısından da geçerlidir. Yani yaş, meslek, eğitim seviyesi ve etnik köken gibi kriterler hastalığın gelişiminde tahmin edildiği kadar fazla etkiye sahip değildir. Depresyonun bu türünün, kesin olmamakla birlikte, fiziksel ve duygusal faktörlere bağlı olarak geliştiği düşünülmektedir.

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2. HORMON SEVİYELERİ

Hormon seviyesindeki değişimler, lohusalık depresyonunun ortaya çıkmasına neden olan fiziksel faktörlerin başında gelir. Özellikle hamilelik sürecinde yükselen östrojen, progesteron ve tiroid hormonlarının seviyelerinin doğum sonrasında hızlıca düşmesi, depresyonun gelişimine zemin hazırlayabilir. Hormon seviyelerindeki değişime ilaveten uyuşturucu ve alkol kullanımı, uyku eksikliği gibi etkenler lohusalık döneminde duygudurum bozukluğuna sebep olabilir.

3. DEPRESYON GEÇMİŞİ

Bipolar bozukluk ya da depresyon geçmişinin olması lohusalık depresyonu riskini artıran faktörler arasında yer alır. Ekonomik kaygılar, emzirmede sorun yaşamak, bebeğin sağlığında bir sıkıntı olması gibi etkenler doğum sonrası depresyonunu tetikleyebilir. Bir psikolog ve psikiyatristten destek almak büyük önem teşkil eder.

DOĞUM SONRASI DEPRESYON BELİRTİLERİ NELERDİR?

Doğumdan sonra aşağıdaki belirtilerin gözükmesi durumunda doğum sonrası depresyon yaşıyor olabilirsiniz. Erken tanı ve tedavinin sağlanması adına bu belirtilere dikkat etmeniz önemlidir.

- Çoğunlukla üzgün hissetmek ve depresif olmak

- Eskiden keyif alınan aktivitelerden artık keyif almama, heyecanlanmama

- İştah değişimleri, aşırı yeme veya iştahsızlık

- Fazla uyku