Birçok kadın için hamileliğin heyecan verici bir durum olmasının yanında, çok zorlu bir süreç olarak düşünüldüğü için aynı zamanda da tedirgin oldukları bir dönemdir. Özellikle mide bulantısı süreçlerinin başlaması ve yoğun bir şekilde yaşanması gebelik döneminin en zorlu süreçlerindendir.

Hamilelikte mide bulantısı, vücuttaki hCG hormonunun yüksekliği sonucu ortaya çıkan ve hamileliğin ilk belirtilerinden kabul edilen yaygın bir şikayettir. Genellikle hamileliğin ilk 6 haftasında ortaya çıkan mide bulantısı, kusmayı da beraberinde getirir.

HAMİLELİKTE MİDE BULANTISI NEDEN OLUR? Hamilelikte mide bulantısı (sabah bulantısı), insan koryonik gonadotropin (hCG) adı verilen plasenta tarafından üretilen bir hormon seviyesinin yükselmesinden kaynaklanır. Hamilelikte mide bulantısının, sabah bulantısı şeklinde ifade edilmesinin sebebi ise kişilerin sabahları karınlarının aç olmasıdır. REKLAM Anne adayları, döllenmiş yumurtanın rahim duvarına yapışmasından kısa bir süre sonra vücutta hCG üretmeye başlar. Şiddetli sabah bulantısı (hiperemezis gravidarum) şikayeti yaşayan kadınların hCG düzeyleri diğer hamilelere göre daha yüksektir. Özellikle ikiz veya çoğul gebelik yaşayan kadınların hCG düzeyleri normal hamileliğe göre daha yüksektir ve sabah bulantısı yaşama olasılıkları daha fazladır. Benzer şekilde hamilelikte artan bir diğer hormon olan östrojen de hamilelikte mide bulantısını tetikler ve buna bağlı olarak kusma da görülür.

Hamilelikte mide bulantısı, şu nedenlerin sonucunda meydana gelir: - Kandaki hCG hormonunun artması - Östrojen yüksekliği - Metabolizmada yaşanan değişimler - Koku hassasiyeti - Stres ve kaygı - Gastrit ve reflü gibi bazı mide problemleri - Kan şekeri düşüklüğü - Yorgunluk HAMİLELİKTE MİDE BULANTISI NE ZAMAN BAŞLAR? Genellikle gebeliğin 6. haftasında başlayan mide bulantısı tekil gebeliklere göre çoğul gebelik yaşayan anne adaylarında daha şiddetli görülür. Genellikle ilk gebeliğini yaşayan anne adayları tarafından daha yoğun hissedilen mide bulantısı, kokular tarafından da tetiklenebilir. Kişinin çok sevdiği yemek ya da parfüm kokusu dahi bu dönemde rahatsız edici olabilir.

REKLAM Başlangıçta sabah saatlerinde oluşan mide bulantısı, gebeliğin ilerlemesiyle birlikte günün tüm saatlerinde hissedilebilir. 6. hafta itibariyle başlayan mide bulantısı şikayetleri 8. haftaya gelindiğinde çok daha şiddetli hâle gelir. Bu sürenin sonunda vücut, kısmen yeni hormonal düzeye alışsa da mide bulantıları bir süre daha devam eder. MİDE BULANTISI NE ZAMAN SONA ERER? Kişiden kişiye farklı şiddette olan gebelik dönemindeki mide bulantısı şikayeti, genel anlamda vücudun yeni hormonal düzeye alışmasıyla son bulur. Bu dönem genellikle gebeliğin 14. haftasına denk gelir. Ancak 14. haftada mide bulantıları bıçak gibi kesilmez. Kişiyi rahatsız eden mide bulantısı şikayeti, yavaş yavaş azalarak kaybolur. Ancak gebelik döneminde yaşanan diğer bazı belirtiler gibi mide bulantısı yakınması da kişiden kişiye farklı dönemlerde son bulur.

HAMİLELİKTE MİDE BULANTISI NASIL GEÇER? Hamilelikte mide bulantısını geçirmenin yolu dinlenmekten geçer. Dinlenmeyle birlikte mide bulantısını tetikleyen kokulardan uzak durmak gerekir. Bunların yanı sıra mideyi rahatlatan besinler tüketmek de mide bulantısına iyi gelir. Bu besinlerin başında kızarmış ekmek, tuzlu kraker, yağsız gıdalar, su ya da buzlu çayın içine limon dilimleri atmak gelir. Stresten kaçınmak da hamilelikte mide bulantısı için bir çözümdür.

REKLAM Hamilelikte mide bulantısını geçiren yöntemler şunları içerir: - Dinlenmek - Yudum yudum su içmek - Mide bulantısı tetikleyen kokulardan uzak durmak - Kızarmış ekmek, tuzlu kraker ve beyaz leblebi tüketmek - Yağsız gıdalarla beslenmek - Yumurta, süt ürünleri, fasulye ve tahıl tüketimini artırmak - Su ya da buzlu çayın içine limon dilimleri atmak

- Bulantı yapmıyorsa bir çay kaşığı zencefil ve balı karıştırarak tüketmek - Bulantıyı azaltan B6 vitamini almak - Zorlanmayacak şekilde yürüyüş yapmak ve temiz hava almak - Stresten kaçınmak ve sevdiğiniz kişilerle sürekli iletişimde kalmak HAMİLELİKTE MİDE BULANTISI TEHLİKELİ Mİ? Anne adaylarının önemli çoğunluğunda gebelik döneminde mide bulantısı, baş ağrısı, kusma gibi sorunlar görülebilir. Hamilelik döneminde yaşanan bu semptomlar genellikle riskli kabul edilmez ve bir süre sonra kendiliğinden kaybolur. Bununla birlikte mide bulantısı ve kusmanın şiddetli olduğu gebeliklerde bazı komplikasyonların görülme riski vardır. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir: