Yeni dizi 'Kalpazan' dan dikkat çeken bir önizleme sahnesi yayınlandı

Sayılı günler kalan Kalpazan’dan yayınlanan yeni ön izleme sahnesi dizinin çok konuşulacağını gösterdi. Yayınlanan ön izleme sahnesinde; İstanbul sokaklarında lüks bir aracın hızla ilerleyişini izlerken, Adem’in (Timuçin Esen) “Böyle bir arabam yok diye sakın üzülmeyin! Ortalama bir maaşa sahip herkes günün birinde böyle bir arabaya sahip olabilir. Yalnız 60 yıl hiç durmadan çalışırsan…” sözlerini duyuyoruz.

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Bu çarpıcı sözlerin dikkat çektiği sahnede, araçtan inen kişinin Kartal (Çağlar Ertuğrul) olduğunu görüyoruz. Kartal lüks aracından çıkıp çalışanlara bahşiş dağıtırken, Adem’in market fiyatları ile bakışması iki kardeş arasındaki farka dair ipuçlarını veriyor.