Yeni doğan bebeğin atılmasında, kan donduran araştırma!

Antalya'nın Alanya ilçesinde yeni doğan kız bebeği koydukları poşetle 5 katlı apartmanın en üst katından attıkları suçlamasıyla gözaltına alınan Gürcistan uyruklu N.S. (15), annesi İ.S. (55) ve babası B.S. (55) adliyeye sevk edildi.

DHA'nın haberine göre, bebeğin annesinin N.S. olduğu belirlendi. Ailenin jandarmada konuşmadıkları belirtilirken, bebeğin atılırken canlı olup olmadığı araştırılıyor.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Alanya'ya bağlı Konaklı Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binanın girişinde, dün sabah saatlerinde siyah poşet içerisinde bir bebeğe ait cansız bedeni görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yeni doğmuş kız bebeğe ait cansız bebekle karşılaşan ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Karşıdaki marketin kamera görüntülerine göre, bebeğin saat 08.17'de binadan atıldığı tespit edildi. İlk 2 katın kameraya yansıması sonucu bebeğin üst katlardan atıldığını saptayan polis, savcılık talimatı ile diğer katlarda inceleme başlattı.