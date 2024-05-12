Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Yeni doğan bebek sünnet edilmeli mi? Yaz aylarında sünnet kanamayı artırır mı?

        Sünnette ideal yaş nedir? Yenidoğan bebek sünnet edilmeli mi?

        Yenidoğan bebeğe sünnet yapılabileceğini söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, "En uygun dönem yeni doğan dönemidir. Bebek çok prematüreyse, 2.5-3 kilonun altındaysa sünnet yapılmamalı. Bebek ideal kilosuna geldiğinde ve her şey yolunda olduğunda yapılabilir. Bizler 2-6 yaş arasındaki çocuklara zorunlu bir durum olmadığı sürece sünneti tavsiye etmiyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2024 - 13:04 Güncelleme: 12.05.2024 - 13:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sünnette ideal yaş nedir?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ailelerin genelde bebek doğmadan önce sünnete karar vermiş olduğunu söyleyen Çocuk Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, "Her aile kültürel, dini, gelenek görenek nedeniyle bebeğini sünnet ettirecekse bunun için en uygun dönem yeni doğan dönemidir. Yeni doğanlarda yara çok daha çabuk iyileşiyor, bebek çok da fazla hareket etmiyor. Daha büyük çocuklarda sünnet sonrası kanama gibi komplikasyonları daha fazla görüyoruz. İkincisi bebek de travma geçiriyor ama hatırlamıyor. Psikolojik olarak daha büyük çocuklara göre daha az etkileniyor. Bu açıdan bir an önce yapılıp bitmiş oluyor. Bu süreç aileyi de zorlayan bir durum olduğundan erkenden yapılınca sorunlar da geride kalmış oluyor" dedi.

        Bazı ailelerin sünnet yaşını çocuğa bıraktığını söyleyen Seçkin, "Bizler 2-6 yaş arasını zorunlu bir durum olmadığı sürece sünneti tavsiye etmiyoruz. Kimlikleri gelişiyor. Bu dönemde çocuklar sünnet olursa psikolojik olarak cinsel hayatlarında sorun yaşayabiliyorlar. Zorunlu bir durum olmadığında biz 5-6 yaş sonrasını öneriyoruz" dedi.

        HANGİ DURUMDA BEBEK HEMEN SÜNNET EDİLMELİ?

        Dr. Şirin Seçkin, "Erkek bebek bir yaşına kadar sürekli idrar yolu enfeksiyonu geçirirse bu bebekleri sünnet etmek idrar yolu enfeksiyonu gelişme sıklığını azaltmış oluyor. Bir de bazı bebeklerin doğuştan sünnet derileri çok uzun; bu da bebek çiş yaptıkça penis ucu kızarıyor, enfekte oluyor. Biz çiş çıkışını düz bir çizgi şeklinde görmek istiyoruz; idrarın zorlanmadan çıkmasını istiyoruz ama sünnet derisi uzun olduğunda veya uçta darlık olduğunda bebek damla damla çiş yapıyor. Bazen penis ucu bu tür sorunlar nedeniyle balon gibi şişebiliyor. Bu tarz problemler görüldüğünde hiç beklemeden sünnet yapılması gerekiyor" dedi.

        DÜŞÜK KİLO SÜNNETE ENGEL Mİ?

        Bebek çok prematüre ise ve 2.5-3 kilonun altında ise sünnet yapılmaması gerektiğini söyleyen Seçkin, "Bebek ideal kilosuna geldiğinde ve her şey yolunda olduğunda yapılabilir. Bazen prematüre bebeklerde kasık fıtığı oluyor; bu ameliyat yapıldığında bazen sünnet de yapılıyor. Ancak çocuğun 3 kilo olmasını tercih ediyoruz. Çocuk illa hemen sünnet olacaksa, çoğu aile, 'iyi ki erkenden halletmişiz' diyor" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        "SÜNNETİ CERRAH YAPMALI"

        Sünnette çeşitli teknikler olduğunu kaydeden Seçkin, "Burada önemli olan şey; bu işi bilen çocuk cerrahlarının yapmasıdır. Cerrahlar ne kadar kesmesi gerektiğini biliyor. Bir de sadece yenidoğan döneminde yapılabilecek bir yöntem var. Yüksük gibi bir yöntemle dikiş dahi gerektirmeden sünnet gerçekleştirilebiliyor. Ailelerin kafası yöntem konusunda karışmamalı, cerrah hangi yöntemle daha rahatsa o yöntemle yapılmalıdır. Sünnetle ilgili örneğin sünnet derisinin fazla kesilmesi gibi yapılan bazı hatalar var; bunlar hayat boyu birtakım sorunlara yol açıyor. Modern sünnet, sünnet derisinin çok hafif uzun bırakılması yönünde; çünkü bu derinin birtakım işlevleri var. Çocuğun ilerdeki cinsel hayatının daha iyi olması için yararlıdır. Öte yandan fazla kesildiğinde iyileşme de geç oluyor. Derinin fazla kesilmesi kötü bir şey, az kesilmesi ise zannedildiği gibi kötü bir şey değil. Yenidoğan döneminde bol miktarda yaraya vazalin sürmek gerekiyor ki yara beze yapışmasın. Doku zaten kendi kendine genelde bir haftada iyileşiyor" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şiddet sürüyor! Sedyeden kalkıp doktora saldırdı
        Şiddet sürüyor! Sedyeden kalkıp doktora saldırdı
        İstanbul Boğazı'nda 'Tekerlekli yalı' tartışması!
        İstanbul Boğazı'nda 'Tekerlekli yalı' tartışması!
        Bisikletli Zeliha'nın öldüğü kazanın görgü tanığı konuştu
        Bisikletli Zeliha'nın öldüğü kazanın görgü tanığı konuştu
        Edirne'de "tiny house" yasağı
        Edirne'de "tiny house" yasağı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis'in ziyareti öncesinde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis'in ziyareti öncesinde konuştu
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        Kıbrıs'ta askerdeyken firar etti! Esrarengiz bir cinayete kurban gitti
        Kıbrıs'ta askerdeyken firar etti! Esrarengiz bir cinayete kurban gitti
        Ya tamam ya devam!
        Ya tamam ya devam!
        Bu bölgelere dikkat! Kritik yağış uyarısı
        Bu bölgelere dikkat! Kritik yağış uyarısı
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        Hayatı 'Plajda' değişti
        Hayatı 'Plajda' değişti
        En çok kimle zaman geçiriyorsunuz?
        En çok kimle zaman geçiriyorsunuz?
        Eurovision'u kazanan ülke belli oldu
        Eurovision'u kazanan ülke belli oldu
        Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında
        Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Demiral'dan Fenerbahçe itirafı!
        Demiral'dan Fenerbahçe itirafı!
        "ABD'den İsrail'e hassas istihbarat vaadi"
        "ABD'den İsrail'e hassas istihbarat vaadi"
        Arda Güler attı, Real Madrid farklı kazandı!
        Arda Güler attı, Real Madrid farklı kazandı!