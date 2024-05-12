Ailelerin genelde bebek doğmadan önce sünnete karar vermiş olduğunu söyleyen Çocuk Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, "Her aile kültürel, dini, gelenek görenek nedeniyle bebeğini sünnet ettirecekse bunun için en uygun dönem yeni doğan dönemidir. Yeni doğanlarda yara çok daha çabuk iyileşiyor, bebek çok da fazla hareket etmiyor. Daha büyük çocuklarda sünnet sonrası kanama gibi komplikasyonları daha fazla görüyoruz. İkincisi bebek de travma geçiriyor ama hatırlamıyor. Psikolojik olarak daha büyük çocuklara göre daha az etkileniyor. Bu açıdan bir an önce yapılıp bitmiş oluyor. Bu süreç aileyi de zorlayan bir durum olduğundan erkenden yapılınca sorunlar da geride kalmış oluyor" dedi.

Bazı ailelerin sünnet yaşını çocuğa bıraktığını söyleyen Seçkin, "Bizler 2-6 yaş arasını zorunlu bir durum olmadığı sürece sünneti tavsiye etmiyoruz. Kimlikleri gelişiyor. Bu dönemde çocuklar sünnet olursa psikolojik olarak cinsel hayatlarında sorun yaşayabiliyorlar. Zorunlu bir durum olmadığında biz 5-6 yaş sonrasını öneriyoruz" dedi. HANGİ DURUMDA BEBEK HEMEN SÜNNET EDİLMELİ? Dr. Şirin Seçkin, "Erkek bebek bir yaşına kadar sürekli idrar yolu enfeksiyonu geçirirse bu bebekleri sünnet etmek idrar yolu enfeksiyonu gelişme sıklığını azaltmış oluyor. Bir de bazı bebeklerin doğuştan sünnet derileri çok uzun; bu da bebek çiş yaptıkça penis ucu kızarıyor, enfekte oluyor. Biz çiş çıkışını düz bir çizgi şeklinde görmek istiyoruz; idrarın zorlanmadan çıkmasını istiyoruz ama sünnet derisi uzun olduğunda veya uçta darlık olduğunda bebek damla damla çiş yapıyor. Bazen penis ucu bu tür sorunlar nedeniyle balon gibi şişebiliyor. Bu tarz problemler görüldüğünde hiç beklemeden sünnet yapılması gerekiyor" dedi.