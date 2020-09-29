Yeni döneme başlayacak TBMM, geride bıraktığı yasama yılında yoğun mesai yaptı

AA

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 1 Ekim 2019- 28 Temmuz 2020 tarihlerini kapsayan 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nda, TBMM Genel Kurulunda 118 birleşimde 574 oturum gerçekleştirildi.

Genel Kurul, 908 saat 52 dakika mesai yaptı. Buradaki görüşmeler tutanaklara 38 bin 821 sayfa olarak yansıdı.

Geçen yasama yılında, ihtisas komisyonları ile Meclis Araştırması komisyonları da 887 saat 41 dakika çalıştı. Bu çalışmalarda 17 bin 71 sayfa tutanak tutuldu.

-13 bin 600 soru önergesi

Milletvekilleri, 3. Yasama Yılı'nda 13 bin 600 yazılı soru önergesi verdi, bunlardan 115'i mükerrer olduğundan işleme konulmadı, 31'i gelen kağıtlara girmeden soru sahibi milletvekili tarafından geri alındı, 172'si ise anayasa ve içtüzük hükümlerine aykırı oldukları gerekçesiyle iade edildi.

İşleme alınan 12 bin 560 yazılı soru önergesinden biri gelen kağıtlarda yayınlandıktan sonra soru sahibi milletvekilince geri alındı, bin 690'ı süresi içinde, 5 bin 324'ü süresi geçtikten sonra cevaplandırıldı.

Meclis Başkanı'na 27. Dönem 3. Yasama Yılı içerisinde, 89 yazılı soru önergesi yöneltildi. Bunlardan ikisi gelen kağıtlara girmeden soru sahibi milletvekili tarafından geri alındı. İşleme alınan 87 yazılı soru önergesinin 82'si süresi içinde cevaplandırıldı.

- Meclis Araştırması önergeleri

TBMM Başkanlığına 3. Yasama Yılı'nda bin 429 Meclis Araştırması önergesi verildi. İşleme alınan bin 394 önergeden, bin 377'si Genel Kurul gündeminde bulunuyor.

Geçen yasama yılında farklı konularda kurulan 6 araştırma komisyonu da yoğun şekilde çalıştı.

Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu, Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı Araştırma Komisyonu, ALS, SMA ve Benzeri Hastalıkları Araştırma Komisyonu, Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarının Yaygınlığının Tespiti Araştırma Komisyonu, Tıbbi ve Aromatik Bitki Çeşitliliğinin Korunması Araştırma Komisyonu ile Rabia Naz Vatan Başta Olmak Üzere Şüpheli Çocuk Ölümlerini Araştırma Komisyonu, geçen yasama yılında çalışmalarını sonuçlandırarak raporlarını hazırladı.

Geçen yasama yılında AK Parti Grubu tarafından Meclis Başkanlığına sunulan deprem ve sulak alanlar ile su kaynaklarıyla ilgili Meclis Araştırma Komisyonunun da yeni yasama yılında kurulması bekleniyor.

Geçen yasama yılında ayrıca 13 genel görüşme önergesi verildi. Bunlardan 12'si Genel Kurul gündeminde yer alıyor.

- 972 kanun teklifi

Milletvekilleri tarafından 3. Yasama Yılı'nda TBMM Başkanlığına 970 kanun teklifi verildi. Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan Bütçe Kanunu ve Kesin Hesap Kanunu teklifleri ile birlikte TBMM Başkanlığına sunulan toplam kanun teklifi sayısı 972 olarak gerçekleşti.

Genel Kurulda aralarında sosyal medya düzenlemesi, barolara ilişkin düzenlemeler, istihdama ilişkin düzenlemeler içeren teklifler ile Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren teklif, koronavirüs salgınına karşı ekonomik önlemler içeren teklif, sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik düzenleme, çarşı ve mahalle bekçilerine yönelik düzenleme ve infaz düzenlemesini içeren teklifler de kabul edildi.

- Üç ismin milletvekilliği düşürüldü

403 yasama dokunulmazlığı tezkeresi TBMM Başkanlığına iletildi, söz konusu tezkerelerin aynı yasama yılı içinde Anayasa ve Adalet Komisyonlarından Kurulu Karma Komisyona havaleleri yapıldı. Ayrıca TBMM Başkanlığına gelen 36 adet yasama dokunulmazlığı tezkeresinin işlemleri ise devam ediyor.

Geçen yasama yılında TBMM Genel Kurulunda CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın milletvekilliği düştü.

-Pandemi dönemi

TBMM'nin açılışının 100. yılını da kapsayan 3. Yasama Yılı'nda, Kovid-19 pandemisi etkisini gösterdi. Pandemi nedeniyle 100. yıl kapsamında hazırlanan birçok çalışma iptal edildi ya da ertelendi.

TBMM, pandemi döneminde etkin mesai yapan ender parlamentolar arasında yer aldı.

Pandemi döneminde Genel Kurulda 50 birleşim ve 247 oturum gerçekleştirildi, 362 saat 31 dakika çalışma yapıldı ve 15 bin 139 sayfa tutanak kayda geçti.

İhtisas komisyonlarında 211 saat 48 dakika mesai yapıldı ve 5 bin 304 sayfa tutanak tutuldu. Başkanlık Divanı ve Danışma Kurulunda 2 saat 6 dakika çalışma gerçekleştirildi.

-TBMM gündeminde yer alanlar

3. Yasama Yılı'nda pek çok önemli kanuna ve çalışmaya imza atan TBMM, yeni yasama yılında da önemli düzenlemeler için mesai yapacak.

Genel Kurul gündeminde uluslararası sözleşmelerin uygun bulunmasına dair kanun teklifleri ile Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi yer alıyor.