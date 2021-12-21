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Yeni ekonomi paketi son dakika: Mevduat açıklaması detayları

Kur korumalı TL mevduatı yeni ekonomi paketinin detayları belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından TL mevduatlarının dolar kuru üzerinden olası değer kaybının kamu tarafından karşılanmasını öngören planın detayları açıklandı. İşte, Kur korumalı TL mevduatı yeni ekonomi paketinin detayları...

Yeni ekonomi paketi son dakika: Mevduat açıklaması detayları

Geçtiğimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrası kamuoyuyla paylaşılan yeni ekonomi paketinin detayları belli oldu. Özetle TL cinsi mevduatların dolar kuru karşısında kaybının kamu tarafından finanse edilmesini hedefleyen plan piyasaları hareketlendirdi. Bugün saat 14.00'te Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Kur korumalı TL mevduatı yeni ekonomi paketinin detayları kamuoyuyla paylaşıldı. İşte Kur korumalı TL mevduatı yeni ekonomi paketi hakkında tüm merak edilenler...

KUR KORUMALI TL MEVDUAT PLANININ DETAYLARI

'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat'ın devreye alındığının bildirildiği açıklamada şu bilgiler yer aldı:

"Ürün, gerçek kişilerce TL vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak, yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacaktır.

Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her gün saat 11:00'de USD döviz alış kuru yayınlayacaktır.

Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacaktır

Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecek olup; minimum faiz oranı TCMB Politika Faiz Oranı olarak uygulanacaktır"

İSTEYEN BANKA KATILACAK

"Sisteme isteyen her banka katılabilecektir. Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacaktır. Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecektir.

Öte yandan söz konusu ürünün Katılım Bankacılığında da uygulanması konusunda çalışmalar sürdürülmektedir."

Hazine ve Maliye Bakanlığı sosyal medyadan açıklamayı paylaştı:

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