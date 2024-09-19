MEHMET FATİH ÇİÇEKLİ KİMDİR?

1976 yılında Bayburt’ta doğan Mehmet Fatih Çiçekli, ilkokul eğitimini Ankara Sincan’da tamamladıktan sonra, ortaokul ve liseyi Ankara Merkez İmam-Hatip Lisesi'nde okudu. Üniversite eğitimine ise Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde devam etti ve buradan mezun oldu. Mezuniyetinin ardından yaklaşık yedi yıl boyunca Rekabet Kurumu'nun çeşitli birimlerinde görev yaptı.

MEHMET FATİH ÇİÇEKLİ HAYATI

2004 yılında Mülki İdare Amirliği mesleğine adım atan Çiçekli, kariyeri boyunca Ordu'nun Çaybaşı, Bursa'nın Büyükorhan ve Antalya'nın Gündoğmuş ilçelerinde kaymakam vekilliği görevlerinde bulundu. Ardından Karabük'ün Yenice, Iğdır'ın Aralık ve Elazığ'ın Palu ilçelerinde kaymakamlık görevini asaleten yürüttü. Ayrıca askerlik görevini İstanbul Merkez Komutanlığı'nda Disiplin Subayı olarak, Deniz Teğmen rütbesiyle tamamladı.