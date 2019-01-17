Süper Lig’de iyi bir ilk yarı geçiren Yeni Malatyaspor’da devre arası transfer çalışmaları sürüyor.
Khalid Boutaib’in Mısır ekibi Zamalek’e transfer olmasının ardından kadrosuna en az iki hücum oyuncusu katmak isteyen sarı-kırmızılılar, aradığı golcüyü İngiltere’de buldu. Sarı-kırmızılılar, İngiltere Premier Lig ekibi Fulham’ın yıldızı Aboubakar Kamara’yı gündemine alarak, 24 yaşındaki santrfora teklifte bulundu. Golcü oyuncu bu teklifi kabul ederken, kulübünün ise transfere sıcak bakmadığı öğrenildi.
Transfer görüşmelerinin şu ana kadar olumlu geçtiği, sarı-kırmızılıların Aboubakar Kamara’yı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öğrenildi.
Aboubakar Kamara kimdir?
7 Mart 1995 Fransa doğumlu olan 1 metre 77 santimetre boyundaki santrfor Aboubakar Kamara’nın Fulham ile 30 Haziran 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Monaco, KV Kortrijk, SC Amiens takımlarının da formalarını giyen Kamara, Premier Lig’de bu sezon 13 karşılaşmada 687 dakika görev aldı ve 3 gol kaydetti.
İngiltere EFL Cup 2 maçta 2 gol atan Fransız golcü, santrfor olarak çıktığı 53 karşılaşmada 17 gol, 5 asistlik performans gösterdi. Kamara, sağ kanat oynadığı 16 karşılaşmada ise 5 gol atma başarısı gösterdi.
Fulham formasıyla 50 karşılaşmada 12 gol, 2 asist yapan golcü futbolcu, Fransa ekibi Amiens formasıyla 45 karşılaşmada 16 gol, 3 asistlik bir performans ortaya koydu.
Santrfor mevkiinin yanı sıra sağ ve sol kanatta da görev yapabilen Aboubakar Kamara’nın güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.