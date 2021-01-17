Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ve Christian Cueva arasında yapılan müzakereler sonucunda sözleşmesinin feshine yönelik anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma doğrultusunda, fesih tazminatı ödenmeyecek olup Christian Cueva geçmişe yönelik tüm alacaklarından feragat etmiştir. Teşekkürler Cueva." ifadeleri kullanıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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