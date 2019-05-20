Günümüzde kemik uzatma ameliyatları çok küçük ameliyat yaralarından kemiklerin ortasına yerleştirilen ve dışarıdan kumanda edilebilen cihazlar ile gerçekleştiriliyor. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre yeni teknolojiler hastalara çok daha konforlu ve kabul edilebilir bir tedavi süreci sağlıyor.

FDA ONAYI ALMIŞTI

Dünyada yaygın olarak kullanılmakta olan “manyetik rod teknolojisi” ile çalışan uzatma çivisi, Türk bilim insanı Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Metin Küçükkaya’nın da içinde bulunduğu bir grup konsültan ortopedi uzmanıyla birlikte, bir Amerikan firması tarafından geliştirilmişti. 2011 yılında dünyada ilk kez bir Türk hastaya yapılan başarılı uygulamadan sonra teknoloji Amerika Birleşik Devletlerinde FDA onayı almış ve bu ülkede de kullanılmaya başlanmıştı.

FİNLANDİYA’DAN TÜRKİYE’YE

Bu alandaki geliştirme çalışmaları dünyanın farklı yerlerinde hız kesmeden devam ediyor. Bu yeni teknoloji üzerinde önemli çalışmaların gerçekleştiği ülkelerden biri de Finlandiya. Finlandiya’da 2007 yılından beri süren bu teknoloji üzerindeki çalışmaların içinde Türkiye de var.

BACAK KISALIĞI OLAN GÖNÜLLÜLER

Prof. Dr. Metin Küçükkaya’nın da içinde olduğu ve onun başkanlığında klinik araştırma projesi olarak uygulamaya geçmiş çalışmaya, bacak kısalığı olan gönüllü hastalardan sınırlı sayıda ve uygun olanlar seçiliyor. Klinik araştırma projesi Demiroğlu Bilim Üniversitesi’nde yürütülüyor.

AKILLI METAL TEKNOLOJİSİ DE DENİYOR

Yeni uzatma çivisinde kullanılan mekanizma nikel ve titanyum alaşımı olan nitinol ile çalışıyor. Nitinol, hafızası olan bir metal olarak tanımlanıyor ve şekli belirli şartlar altında değişebiliyor. Prof. Dr. Metin Küçükkaya bu çiviyi “akıllı metal” olarak da adlandırıyor.

YENİ BİN YILIN TEDAVİ YÖNTEMİ

Bu teknolojilerin yeni bin yılın tedavi yöntemleri olarak kabul edilmesi gerektiğini belirten Prof Dr. Metin Küçükkaya, “Geçmişte tek seçenek olarak görülen ve bacağa dışarıdan takılan eksternal fiksatörler yavaş yavaş geçmiş bin yılın tedavi yöntemleri olarak anılacak” diyor.