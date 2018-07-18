Yönetmen Tolga Karaçelik, yazıp yönettiği Kelebekler' filminin 32’nci Sundance Film Festivali’nden ‘Büyük Jüri Ödülü’ almasının ardından yeni projesine start verdi. Karaçelik, filmin başrol oyuncularından Bartu Küçükçağlayan ile 'Bartu Ben' adlı bir dizi projesi için yeniden bir araya geldi. Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği dizinin senaryosu ise Bartu Küçükçağlayan'a ait.

Dizilerde oynamak istemeyen Bartu adında bir karaktere hayat veren Bartu Küçükçağlayan'a ilk bölümde ünlü youtuber Oğuzhan Uğur da eşlik edecek.

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