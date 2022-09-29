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Yeni sosyal yardım ödemeleri açıklandı! 2022 Sosyal destek paketi ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu ve ne zaman yatacak?

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında yeni sosyal yardım ödemelerini açıkladı. Çocuk yardımı, elektrik ve doğalgaz desteği ödeme miktarlarında artış yapıldı. İşte, Çocuk yardımı, elektrik ve doğalgaz yardımı yeni ödeme miktarları...

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  • Yeni sosyal yardım ödemeleri açıklandı! 2022 Sosyal destek paketi ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu ve ne zaman yatacak?

    Yeni sosyal yardım paketinin detayları duyuruldu. 12 ay düzenli olarak ödenen Aile Destek Programı ödemelerinde artış yapılırken doğalgaz ve elektrik yardımı miktarları da artırıldı. Çocuk destek bileşeni de sosyal yardımlar arasına eklendi. İşte, 2022 sosyal yardım ödemeleri yeni tutarlar...
  • Yeni sosyal yardım ödemeleri açıklandı! 2022 Sosyal destek paketi ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu ve ne zaman yatacak?

    AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ YÜZDE 66 ARTTI!

    Bütçesi 40 milyar liraya yükseltilen Aile Destek Programı ödemeleri 850 ile 1250 TL aralığına yükseltildi. 
  • Yeni sosyal yardım ödemeleri açıklandı! 2022 Sosyal destek paketi ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu ve ne zaman yatacak?

    BAKAN YANIK AÇIKLADI "25 MİLYAR TL İLAVE"

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı'nın kapsamını genişlettiklerini belirterek, "Programımızdan daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemiz 15 milyar TL'ye 25 milyar TL ilave ederek programımızı genişletiyoruz" dedi.
  • Yeni sosyal yardım ödemeleri açıklandı! 2022 Sosyal destek paketi ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu ve ne zaman yatacak?

    ÇOCUK DESTEK BİLELŞENİ EKLENDİ!

    "Çocuk Destek Bileşeni" kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 TL ile 650 TL aralığında destek verilecek.
  • Yeni sosyal yardım ödemeleri açıklandı! 2022 Sosyal destek paketi ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu ve ne zaman yatacak?

    BAKAN YANIK'TAN ÇOCUK DESTEK BİLEŞENİ AÇIKLAMASI

    Bakan Yanık, sosyal yardımlardan faydalanan ailelerdeki çocuklara ilişkin ilave destek sağlayacaklarını belirterek konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. 

    Bakan Yanık, “Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 TL, 3 çocuklu hanelere 450 TL, 4 çocuklu hanelere 550 TL, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 TL ilave destek sağlayacağız” dedi. 
  • Yeni sosyal yardım ödemeleri açıklandı! 2022 Sosyal destek paketi ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu ve ne zaman yatacak?

    DOĞALGAZ YARDIMI ARTIRILDI

    Kabine Toplası'nın ardından gündeme dair birçok konuya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan doğalgaz desteğine de değindi. İşte açıklamadan satırbaşları:

    ''Biz sosyal destekleri sadece yoksullara değil hak ve ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımıza verildiği anlayışla sistemi sürekli geliştiriyoruz. Bu kapsamda doğalgaz tüketim desteğidir. Şubat ayından itibaren başvuruları alınmaya başlayan bu desteğin ilk ödemelerini 311 bin haneye yapmıştık."
  • Yeni sosyal yardım ödemeleri açıklandı! 2022 Sosyal destek paketi ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu ve ne zaman yatacak?

    900-2500 TL OLARAK ARTIRDIK!

    Yeni başvuru döneminde ev sahipliği yanında kiracıları da doğalgaz desteğine aldık. Hane bayşı 900 lira ile 2 bin 500 lira olacak şekilde arttırdık.

    Kronik hastası, yaşam destek cihazı bulunan hanelere yüzde 5 ilave edilecektir. 3 milyar liralık doğalgaz desteği vererek vatandaşlarımızı karda, kışta sıcak bir yuvaya kavuşturmakta kararlıyız.''

    *Doğalgaz yardımı başvuruları 5 Eylül'den itibaren e-devlet üzerinden gerçekleştirilecek.
  • Yeni sosyal yardım ödemeleri açıklandı! 2022 Sosyal destek paketi ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu ve ne zaman yatacak?

    DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerinin devamında, ''Kronik hastaların, yaşam destek cihazlarına bağlı ailelere doğalgaz desteği yüzde 5 fazlasıyla yapılacaktır. Şartları tutmadığı için diğer yardımlardan yararlanamayan 831 bin vatandaşımıza Temmuz ayında 427 milyon destek sağlamıştık. 1.6 milyon kişinin 1 milyar lirayı bulan Ağustos ayı ödemelerini 7 Eylül'de gerçekleştiriyoruz.'' ifadelerini kullandı.

    Doğalgaz Tüketim Desteği'ne 'https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti' adresinden başvuru yapılabilecek.

    DOĞALGAZ DESTEĞİ E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • Yeni sosyal yardım ödemeleri açıklandı! 2022 Sosyal destek paketi ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu ve ne zaman yatacak?

    ELEKTRİK YARDIMI

    Türkiye Aile Desteğinden yararlanan haneleri Elektrik Tüketim Desteğinden de yararlandıracaklarının bilgisini veren Bakan Yanık, “Programa başvurusu kabul edilen ancak Elektrik Tüketim Desteği (ETD) alamayan hanelere ETD sağlanmasına dair tüm çalışmalarımızı tamamladık.

    Bu doğrultuda 1-2 kişilik hanelere 75 kw karşılığı elektrik tüketim desteği (108 TL), 3 kişilik hanelere 100 kw karşılığı elektrik tüketim desteği (144 TL), 4 kişilik hanelere 125 kw karşılığı elektrik tüketim desteği (180 TL) ve 5 ve üzeri nüfusa sahip hanelere 150 kw karşılığı elektrik tüketim desteği (216 TL) sağlayacağız” ifadelerini kullandı.
  • Yeni sosyal yardım ödemeleri açıklandı! 2022 Sosyal destek paketi ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu ve ne zaman yatacak?

    ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Herhangi bir kuruma başvuru yapılmasına gerek olmayıp; hak sahiplerinin Kimlik Kartı ve elektrik faturası ile PTT şubesine gitmesi yeterlidir. Düzenli sosyal yardım/2022 sayılı yasa kapsamında aylık almaya ilişkin verilmiş hak sahipliği kararı devam eden hanelerin sistem üzerinde aylık kontrolü yapıldıktan sonra ödemeler hazırlanmaktadır.

    ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI

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