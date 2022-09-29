DOĞALGAZ YARDIMI ARTIRILDI

Kabine Toplası'nın ardından gündeme dair birçok konuya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan doğalgaz desteğine de değindi. İşte açıklamadan satırbaşları:

''Biz sosyal destekleri sadece yoksullara değil hak ve ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımıza verildiği anlayışla sistemi sürekli geliştiriyoruz. Bu kapsamda doğalgaz tüketim desteğidir. Şubat ayından itibaren başvuruları alınmaya başlayan bu desteğin ilk ödemelerini 311 bin haneye yapmıştık."