Yeni 'Superman' 11 Temmuz'da geliyor

DC evreninin en ünlü kahramanı "Superman", bu yaz beyazperdede seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini James Gunn’un yaptığı film, kendine özgü tarzıyla, epik aksiyon, mizah ve yüreğin eşsiz karışımıyla yeniden şekillenen DC evreninin asıl süper kahramanını konu alıyor. Seyirciyi merhamet ve insanlığın iyiliğine olan içsel bir inançla hareket eden bir Superman bekliyor. DC Stüdyoları başkanları Peter Safran ve James Gunn, Gunn'ın kendi senaryosundan yönettiği filmin yapımcılığını üstleniyor.

Filmde Superman/Clark Kent rolünde David Corenswet ("Twisters", "Hollywood"), Lois Lane rolünde Rachel Brosnahan ("The Marvelous Mrs. Maisel") ve Lex Luthor rolünde Nicholas Hoult ("X-Men" filmleri, "Juror #2") yer alıyor. Filmde ayrıca Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince ve Neva Howell rol alıyor.