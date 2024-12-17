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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Yeni 'Superman' 11 Temmuz'da geliyor

        Yeni 'Superman' 11 Temmuz'da geliyor

        DC Comics'in efsanevi süper kahramanı Superman, yeni filmiyle 11 Temmuz 2025'te sinemalarda olacak. İlk resmi posteri yayınlanan filmin fragmanı, 19 Aralık Perşembe günü paylaşılacak. Yönetmenliğini James Gunn'un yaptığı filmde, Clark Kent rolünde David Corenswet, Lois Lane rolünde ise Rachel Brosnahan'ı izleyeceğiz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 15:06 Güncelleme: 17.12.2024 - 15:06
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        Yeni 'Superman' 11 Temmuz'da geliyor
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        DC evreninin en ünlü kahramanı "Superman", bu yaz beyazperdede seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini James Gunn’un yaptığı film, kendine özgü tarzıyla, epik aksiyon, mizah ve yüreğin eşsiz karışımıyla yeniden şekillenen DC evreninin asıl süper kahramanını konu alıyor. Seyirciyi merhamet ve insanlığın iyiliğine olan içsel bir inançla hareket eden bir Superman bekliyor. DC Stüdyoları başkanları Peter Safran ve James Gunn, Gunn'ın kendi senaryosundan yönettiği filmin yapımcılığını üstleniyor.

        Filmde Superman/Clark Kent rolünde David Corenswet ("Twisters", "Hollywood"), Lois Lane rolünde Rachel Brosnahan ("The Marvelous Mrs. Maisel") ve Lex Luthor rolünde Nicholas Hoult ("X-Men" filmleri, "Juror #2") yer alıyor. Filmde ayrıca Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince ve Neva Howell rol alıyor.

        Ülkemizdeki dağıtımını TME Films’in üstlendiği "Superman", 11 Temmuz 2025'te Türkiye'de sinemalarda ve IMAX'te gösterime girecek.

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        #superman
        #David Corenswet
        #James Gunn
        #film
        #sinema
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