MasterChef'te hafta başladı! İşte takım oyuncuları ve seçilen kaptanlar
MasterChef All Star'da, finale doğru giderken rekabet de artıyor. Bu akşam ekranlara gelen yeni bölümde haftanın takımları ve kaptanları belirlendi. Şefler bu kez de menemen yaparak karşı karşıya geldi. İşte, MasterChef'te son yaşananlar...
Şefler arasında kıyasıya mücadelenin sürdüğü MasterChef All Star'da dün akşam bir kişi yarışmaya veda etti. Eleme potasının ardından kalan şefler için yeni bir hafta başladı. Bu akşamki bölümde yarışmacılar, kendi tarifleri doğrultusunda menemen yaptı ve sonucunda hem kaptanlar hem de takımlar belirlendi. İşte, tüm detaylar...
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM KAPTANI VE YARIŞMACILARI KİM OLDU?
Kırmızı takım kaptanı Barış oldu. Kırmızı takımda; Tolga, Eren, Ayaz, Tahsin ve Hasan yer alıyor.
MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI VE YARIŞMACILARI KİM OLDU?
Mavi takım kaptanı Alican oldu. Mavi takımda; Kıvanç, Metin, Sergen, Azize, Barbaros yer alıyor.