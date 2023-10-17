YENİ TAKIMLAR! MasterChef'te mavi takım kaptanı kim oldu? 16 Ekim 2023 MasterChef All Star'da kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kimler oldu?

YENİ TAKIMLAR! MasterChef'te mavi takım kaptanı kim oldu? 16 Ekim 2023 MasterChef All Star'da kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kimler oldu?

1 Şurada Paylaş!









Şefler arasında kıyasıya mücadelenin sürdüğü MasterChef All Star'da dün akşam bir kişi yarışmaya veda etti. Eleme potasının ardından kalan şefler için yeni bir hafta başladı. Bu akşamki bölümde yarışmacılar, kendi tarifleri doğrultusunda menemen yaptı ve sonucunda hem kaptanlar hem de takımlar belirlendi. İşte, tüm detaylar...