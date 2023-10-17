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        Haberler Televizyon YENİ TAKIMLAR! MasterChef'te mavi takım kaptanı kim oldu? 16 Ekim 2023 MasterChef All Star'da kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kimler oldu?

        MasterChef'te hafta başladı! İşte takım oyuncuları ve seçilen kaptanlar

        MasterChef All Star'da, finale doğru giderken rekabet de artıyor. Bu akşam ekranlara gelen yeni bölümde haftanın takımları ve kaptanları belirlendi. Şefler bu kez de menemen yaparak karşı karşıya geldi. İşte, MasterChef'te son yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2023 - 10:49 Güncelleme: 17.10.2023 - 10:49
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        Şefler arasında kıyasıya mücadelenin sürdüğü MasterChef All Star'da dün akşam bir kişi yarışmaya veda etti. Eleme potasının ardından kalan şefler için yeni bir hafta başladı. Bu akşamki bölümde yarışmacılar, kendi tarifleri doğrultusunda menemen yaptı ve sonucunda hem kaptanlar hem de takımlar belirlendi. İşte, tüm detaylar...

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        MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM KAPTANI VE YARIŞMACILARI KİM OLDU?

        Kırmızı takım kaptanı Barış oldu. Kırmızı takımda; Tolga, Eren, Ayaz, Tahsin ve Hasan yer alıyor.

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        MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI VE YARIŞMACILARI KİM OLDU?

        Mavi takım kaptanı Alican oldu. Mavi takımda; Kıvanç, Metin, Sergen, Azize, Barbaros yer alıyor.

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        15 EKİM MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

        Ekranlara gelen yeni bölümde elemeye üç kritik isim girdi; Sergen, Esra, Kerem. Bu akşam yarışmaya veda eden isim ise Kerem oldu.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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