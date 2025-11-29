Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Yeni Trafik Kanunu maddelerinde neler var, yürürlüğe girdi mi, hangi cezalar var, içeriği nedir, ne zaman yasalaşacak?

        Yeni Trafik Kanunu maddelerinde neler var, yürürlüğe girdi mi?

        Yeni yılda uygulamaya girecek Trafik Kanunu hükümleri, tüm sürücüleri doğrudan ilgilendiren birçok düzenleme içeriyor. Toplam 36 maddeden oluşan teklif kapsamında ehliyetsiz araç kullanımı, kırmızı ışık ihlali ve alkollü şekilde araç kullanımı gibi başlıklara yönelik cezaların yükseltildiği görülüyor. İşte Trafik Kanunu'na dair tüm maddelerin ayrıntıları

        Giriş: 29.11.2025 - 09:51 Güncelleme: 29.11.2025 - 09:51
        1

        Yeni Trafik Kanununda çalışmalar tamamlandı. Kanun kapsamında, yol güvenliğini yükseltmeyi amaçlayan kapsamlı ve etkili düzenlemeler öne çıkıyor. Teklifin ise Ocak ayında yürürlüğe girmesinin hedeflendiği ifade ediliyor. Peki yeni düzenlemede hangi hükümler bulunuyor? İşte maddeleriyle Trafik Kanunu

        2

        YENİ TRAFİK KANUNU'NDA NELER VAR?

        Taslak 36 madde içeriyor ve hem bireysel ihlallere hem de sistematik risklere yönelik cezaları yeniden düzenliyor:

        Alkol ve Uyuşturucu Etkisinde Araç Kullanımı:

        - İlk ihlalde 25.000 TL ceza + 6 ay ehliyet geri alma

        - İkinci ihlalde 50.000 TL + 2 yıl ehliyet geri alma

        - Üçüncü ihlalde 150.000 TL + 5 yıl ehliyet geri alma

        - Uyuşturucu etkisinde araç kullanımı: 150.000 TL + ehliyet iptali

        3

        ‘Dur’ İhtarına Uymama

        - 200.000 TL ceza

        - 60 gün ehliyet geri alma

        - Araç 60 gün trafikten men

        4

        Ehliyetsiz Araç Kullanımı

        - 40.000 TL ceza

        - Ehliyeti geçici iptali sürüş: 200.000 TL

        Cep Telefonu ile Araç Kullanma

        Aynı yıl içinde:

        - Birinci ihlal: 5.000 TL ceza

        - İkinci ihlal: 10.000 TL ceza

        - Üçüncü ihlal: 30 gün ehliyet geri alma

        - 5 yıl içinde tekrarı: sürücü belgesi iptali

        5

        Kırmızı Işık, Hız ve Makas İhlalleri

        - İlk ihlal 5.000 TL, ikincide 10.000 TL, üçüncüde 15.000 TL + 30 gün ehliyet geri alma

        - Dördüncüde 20.000 TL + 60 gün, beşincide 30.000 TL + 90 gün

        - Altıncı ve sonrası: 80.000 TL + ehliyet iptali

        - Makas atma: 90.000 TL + 60 gün ehliyet geri alma + araç men

        - Yetkisiz Çakar, Takograf ve Taksimetre Denetimi:

        - Yetkisiz çakar: 138.000 TL + 30 gün ehliyet ve araç men

        - Takograf cihazı kullanmama: 75.000 TL

        - Cihaza müdahale: İlkinde 185.000 TL, tekrarında 370.000 TL

        Ambulansa Yol Vermemek

        - 6.000 TL ceza + 30 gün ehliyet geri alma + araç 30 gün trafikten men

        6

        Motosikletliler

        - Kask takmamak: İlk ihlalde 2.500 TL, ikincide 5.000 TL, üçüncüde 10.000 TL

        - Korumalı ekipman zorunluluğu ve özel farkındalık kampanyaları

        Düğün Konvoyu ve Yol Kapatma

        - Tünel, viyadük, köprü ve otoyolda yol kapatma:

        - 120 gün ehliyet,

        - 120 gün araç trafikten men.

        - Normal yol kapatmada:

        - 60 gün ehliyet + 60 gün araç men

        7

        YENİ TRAFİK KANUNU NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

        Ak Parti tarafından verilen yeni kanun teklifinin, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.

