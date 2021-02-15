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'Yeni ve En Yeni Müzik Festivali' Arter'de

Arter’in bu yıl ikincisini düzenlediği Yeni ve En Yeni Müzik Festivali, yeni müzik alanında üretim yapan belli başlı müzisyenleri ve bestecileri bir araya getiriyor. Sanat yönetmenliğini Matthias Osterwold’un üstlendiği ve 26-28 Şubat tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek festival paneller, film gösterimleri ve atölyelerle dinleyicilere ve araştırmacılara üç günlük yoğun ve etkileşimli bir deneyim sunacak.

'Yeni ve En Yeni Müzik Festivali' Arter'de


Arter’in geçtiğimiz yıl İstanbul’a kazandırdığı Yeni ve En Yeni Müzik Festivali’nin ikinci edisyonu, bu yıl 26, 27 ve 28 Şubat 2021 tarihlerinde pandemi nedeniyle çevrimiçi ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Berlin’in deneysel sanat ve müzik sahnesinin önde gelen figürlerinden, Klangspuren Schwaz Tirol, MaerzMusik / Berliner Festspiele, Ruhrtriennale gibi köklü festival ve bienallerin sanat yönetmenliğini ve müzik küratörlüğünü üstlenen Matthias Osterwold’un sanat yönetmenliğinde düzenlenen festivalin üç güne yayılan programı, “Yeni Müzik”e dair zengin bir içerik sunuyor.

Matthias Osterwold
Matthias Osterwold

FESTİVALDE NELER VAR?

Festivalin ilk günü, klasik ve elektronik müzikten beslenen, disiplinlerarası geçirgen bir yapıya sahip yeni müziğin dünyada ve Türkiye’de gelişimine, kavramsal temellerine ve bir müzik türü olarak evrimine odaklanacak. Yeni müziğin avangard içindeki konumunu keşfe çıkan filmlerin çevrimiçi gösterimlerinin de yer alacağı açılış günü, hem bu türün sıkı takipçileri hem de yeni tanışan dinleyiciler için ayrıntılı bir çerçeve sağlayacak. Festival, 26 Şubat Cuma günü 18:00’de Semih Fırıncıoğlu yürütücülüğünde gerçekleşecek “Yeni Müzik 101: Dünyada ve Türkiye’de Yeni Müziğin Gelişimi ve Uygulamaları” başlıklı çevrimiçi panelle başlayacak.

Alper Maral
Alper Maral

Saat 20:00’de Michael Ellison’ın moderatörlüğünde Alper Maral, Onur Türkmen ve Tolga Yayalar’ın katılımıyla gerçekleşecek “Türler Arası, Türler Üstü: Yeni Müzik Teorisi Üzerine Bir Sohbet” başlıklı çevrimiçi panel, yeni müziğin türler arası geçirgenliğine ve güncel teorik meselelerine odaklanacak. Festivalin ilk günü, Composers Inside Electronics, Inc.’in performans arşivlerinden bir seçki sunan film gösterimiyle sona erecek. Etkileşimli ses yerleştirmeleri, besteler ve işbirliğine dayalı canlı performanslara odaklı çalışan bir grup besteci, icracı ve sanatçıdan oluşan Composers Inside Electronics, Inc.’in New York’taki The Kitchen’da 40. yıldönümünü kutlamak için yeniden gerçekleştirdikleri 1976–1977 tarihli performanslarının izini süren seçki, 22:00’de çevrimiçi olarak gösterilecek.

Jeremy Woodruff
Jeremy Woodruff

Festivalin ikinci günü ise farklı kuşaklardan bestecilerin yaratım süreçlerine odaklanarak yeni müziğin geleneği ve geleceği üzerine iki çevrimiçi panele ev sahipliği yapacak. 27 Şubat Cumartesi günü saat 16:00’da Jeremy Woodruff’ın moderatörlüğünde, Mahir Çetiz, Zeynep Gedizlioğlu ve Mehmet Can Özer’in katılımıyla gerçekleşecek “Yeni Bestecilerin Yaratım Süreçleri” başlıklı oturum, son yirmi yılda eser veren bestecilerin yaratım süreçlerini daha yakından inceleme fırsatı sağlayacak.

Enno Poppe
Enno Poppe

Saat 18:00’de, festivalin sanat direktörü Matthias Osterwold’un moderatörlüğünde Sandeep Bhagwati, Turgut Erçetin, Brigitta Muntendorf ve Enno Poppe’nin katılımıyla gerçekleşecek “Yeni Müzikte Gelenek ve Gelecek: Kökenler, Akımlar, Perspektifler” paneli ise yeni müziğin son yüzyıldaki evriminden hareketle geleceğine dair ihtimalleri tartışmaya açacak. 27 Şubat Cumartesi etkinlikleri İngilizce yürütülecek.

Yeni ve En Yeni Müzik Festivali’nin üçüncü ve son gününde ise, katılımcıların yeni müziğin üretim süreçlerini deneyimleyebileceği çevrimiçi atölyelere ve algoritmik müzik üzerine bütüncül bir inceleme sunan bir panele yer verilecek. 28 Şubat Pazar günü 16:00’da düzenlenecek “Sahne Arkası: IBULOrk Atölyesi” etkinliği, İstanbul Bilgi Üniversitesi Laptop Orkestrası (IBULOrk) üyeleri Tunca Candaş, Can Memişoğulları, Zeynep Oktar, Kuntay Seferoğlu ve Elif Soğuksu’nun katılımıyla gerçekleşecek. IBULOrk üyeleri bu atölye çalışmasıyla, yarı doğaçlama performanslarının kavramsal formunu, hazırlık dönemlerini ve performans esnasında orkestra üyeleri arasındaki iletişimi katılımcılarla paylaşacak.



Program, besteci ve icracılar Onur Dülger, Emre Dündar,Şahin Kureta,Mithatcan Öcal,Uğurcan Öztekin ve Mehmet Ali Uzunselvi tarafından kurulan bir yeni müzik örgütlenmesi olan Istanbul Composers Collective’in 18:00’de gerçekleştireceği atölyeyle devam edecek. “Sahne Arkası: Istanbul Composers Collective Atölyesi”nde ICC üyeleri, hem kişisel yaratım süreçlerine hem de ortak çalışma prensiplerine canlı örneklemelerle değinecekler. Yeni ve En Yeni Müzik Festivali 2021, saat 20:00’de İngilizce olarak gerçekleşecek Algoritma ve Canlı Kodlama: Güncel Uygulamalar” başlıklı çevrimiçi panelle sona erecek. Konstantinos Vasilakos’un moderatörlüğünde Uğur Can Akkaya, Kerem Altaylar ve Selçuk Artut’un katılımıyla gerçekleşecek panel, ağ müziğinde canlı kodlama uygulamalarına odaklanacak.

ARTER SALI-CUMA GÜNLERİ ARASINDA AÇIK

30 Kasım 2020 tarihli genelgeyle duyurulan sokağa çıkma kısıtlaması doğrultusunda, yeni bir bilgilendirmeye kadar hafta sonları kapalı olan Arter, Salı-Cuma günleri arasında11:00–17:00 saatlerinde gerekli sağlık tedbirleriyle ziyarete açık. Aynı anda 400 kişinin kabul edilebildiği ve galerilerinde sosyal mesafe kurallarının uygulandığı Arterbinasının yanı sıra ücretsiz ulaşım imkânı sunan Arter servisleri de düzenli olarak dezenfekte ediliyor.
Güvenli bir ziyaret için Arter’de alınan tüm sağlık tedbirlerine, ziyaret ve ulaşımla ilgili güncel bilgilere arter.org.tr/ziyaret adresinden erişilebiliyor.

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