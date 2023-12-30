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        Haberler Sağlık Yeni yıl hedeflerine ulaşmak için ne yapılmalı?

        Yeni yıl hedeflerine ulaşmak için ne yapılmalı?

        Uzman Klinik Psikolog Melek Abca, "Yeni yıl hedeflerine ulaşmak için önce zihin ve bakış açısında değişim gerekli. 'Neden' yerine 'nasıl' sorusunu sormaya başlayarak dönüşümü başlatabiliriz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2023 - 12:10 Güncelleme: 30.12.2023 - 12:12
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        Yeni yıl hedeflerine ulaşmak için ne yapılmalı?
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        Her yeni yıl beraberinde yeni umutlar, istekler, hedefler ve hayallerle geliyor. Yeni bir yıla başlarken, bireylerin koydukları hedeflerini gerçekleştirmek için öncelikle zihnini ve bakış açısını değiştirmesi gerektiğini ifade eden Klinik Psikolog Melek Abca, “Yeni yıl yeni umutlarla gelsin, bizlere yenilikler getirsin istiyoruz. Yeni yılın getirdiği güzellikleri, yenilikleri görmek için onları karşılayacak enerjiye ve cesarete de sahip olmamız gerekiyor” dedi.

        "NEDEN YERİNE NASIL SORUSU SORULMALI"

        Öncelikle bireylerin yaşanmış olumsuz olaylara “neden” sorusu yerine “nasıl değiştirebilirim” diye yaklaşarak dönüşümü başlatabileceğini kaydeden Abca, “Yeni yıldan beklentilerimiz var; ancak bazı şeyleri geride bırakmaya, dönüşmeye, yeniliklere kucak açmaya hazır mıyız? Yeniliklere yer açmak için, tıpkı eşyalarımızda, giysilerimizde olduğu gibi, artık işe yaramayan, enerjimizi çalan toksik duygu ve düşüncelerimizi, işe yaramayan kalıpları geride bırakmamız gerekir. Çektiğimiz acıları, yaralarımızı, anlaşılmadığımız durumları, başımıza gelen olumsuzlukları sürekli hatırlar ve konuşursak; onları canlı tutmaya devam edersek orada takılı kalırız. Oysa ki sürekli 'Neden başıma geldi' ile zihni meşgul etmek yerine 'Nasıl değiştirebilirim?' diye sormak dönüşümün başlangıcı olacaktır" ifadelerini kullandı.

        "SADECE BEDEN DEĞİL, ZİHİN DE YENİLENMELİ"

        Yeni yılda yeni kararlar almak ve onları uygulayacak enerjiye sahip olmak için bedenle birlikte zihnin de yenilenmesinin önem taşıdığını hatırlatan Abca, "Öncelikle beden ve zihnin yenilenmesi gerekiyor. Ruhu şarj etmek gerekiyor. Beden yenilenmesi için yapılması gerekenleri biliyoruz; spor yapmak, iyi beslenmek, uyku vb. Ancak, zihnimize de iyi bakmalıyız; çoğu zaman zihnimizi öyle gereksiz bilgilerle dolduruyoruz ki... Geçmiş pişmanlıklar, gelecek kaygısı, geçen yılların muhakemeleri… Hatta daha olmayan şeyleri prova ederek yaşıyoruz. 'Şöyle olursa, başıma şöyle bir şey gelirse' gibi olumsuz senaryolarla zihni meşgul ediyoruz ki bu da beraberinde kaygı durumunu getiriyor. Bunun formülü çok basit; hayatı prova etmek yerine olası tedbirleri alıp, yapmamız gerekenleri yapıp yaşamaya devam etmek" dedi.

        "HAYAT CESUR VE HAZIR OLANLAR İÇİN GÜZELLEŞİR"

        Yeni yıla girerken, insanın öncelikle odağına kendisini aldığı, yenilikleri karşılamaya da hazır ve cesur olduğu bir bakış açısına sahip olmasının önemine değinen Abca, “Benim bir şifrem var; yüzde 80 kendine, yüzde 20 başkasına yaşama formülü. Yüzde 100 kendime yaşarsam, bu bencillik olur. Biz genelde hayatın az bir kısmını kendimize, çoğu kısmını işimize, çocuklarımıza, sevdiklerimize harcıyoruz. Bunun adına da fedakarlık deniyor. Benim bahsettiğim şey özünden vermek. İnsan özünden verdiği zaman karşılığında beklentiye de girmiyor. Özün sağlam, zaten sende var, karşıdan da beklentin az oluyor. Ama insan feda ettiği zaman, beklentisi çok oluyor ve karşılığı çoğunlukla gelmiyor zaten. O yüzden yeni yıla insan daha cesur, daha enerjik, daha içinde kendisinin olduğu bir şekilde girdiğinde yeni yılın getirdiği güzellikleri karşılayacak potansiyele sahip olur. Hayat cesur olanlara akar, hazır olanlara, kendi hayat sahnesinde kendisi olan insanlara akar. Bu denge çok önemli” dedi.

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