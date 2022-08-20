Motorin ve benzin fiyatları, döviz kuru ve uluslararası piyasalarda yaşanan son dakika gelişmelerine paralel olarak değişikilik gösteriyor. Son olarak gün itibariyle Motorin grubuna 20 Ağustos Cumartesi gününden geçerli olmak üzere 1 lira 7 kuruşluk zam geldi. İşte, güncel akaryakıt fiyatları ile İstanbul, Ankara ve İzmir 20 Ağustos LPG, benzin ve motorin fiyatları listesi...