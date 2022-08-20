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YENİ ZAM... Son dakika: Motorin fiyatları yeniden zamlandı! LPG, motorin (dizel / mazot) benzin fiyatları

Son dakika: Motorin fiyatlarına gece yarısından itibaren 1 lira 7 kuruş zam geldi. Yapılan zammın ardından gözler güncel mazot yani motorin fiyatlarına çevrildi. Öte yandan LPG ve benzin fiyatları da en çok merak edilip araştırılan veriler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, motorin, benzin ve mazot fiyatları 20 Ağustos pazar günü ne kadar? İşte güncel Motorin fiyatları yeniden zamlandı! LPG, motorin (dizel / mazot) benzin fiyatları İstanbul - Ankara - İzmir fiyat listesi...

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  • YENİ ZAM... Son dakika: Motorin fiyatları yeniden zamlandı! LPG, motorin (dizel / mazot) benzin fiyatları İstanbul - Ankara - İzmir

    Motorin ve benzin fiyatları, döviz kuru ve uluslararası piyasalarda yaşanan son dakika gelişmelerine paralel olarak değişikilik gösteriyor.  Son olarak gün itibariyle Motorin grubuna 20 Ağustos Cumartesi gününden geçerli olmak üzere 1 lira 7 kuruşluk zam geldi. İşte, güncel akaryakıt fiyatları ile İstanbul, Ankara ve İzmir 20 Ağustos LPG, benzin ve motorin fiyatları listesi...
  • YENİ ZAM... Son dakika: Motorin fiyatları yeniden zamlandı! LPG, motorin (dizel / mazot) benzin fiyatları İstanbul - Ankara - İzmir

    MOTORİN FİYATLARINA İNDİRİM SONRASI ZAM GELMİŞTİ!

    Küresel piyasalardaki aşağı yönlü harekete paralel olarak indirim yapılan akaryakıt fiyatlarına zam geleceği iddia edildi.  Geçtiğimiz cumartesi günü günü benzin ve motorine uygulanan indirimin ardından 10 Ağustos'ta motorin fiyatlarına 1 TL daha indirim yapılmıştı. Ancak sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorin fiyatlarına 81 kuruş zam yapıldı. 

     
  • YENİ ZAM... Son dakika: Motorin fiyatları yeniden zamlandı! LPG, motorin (dizel / mazot) benzin fiyatları İstanbul - Ankara - İzmir

    MOTORİNE YAPILMASI BEKLENEN ZAM GERİ ÇEKİLDİ!

    Benzine geçtiğimiz akşam gelen zammın ardından şimdi de motorin fiyatlarına 1 lira 26 kuruş zam gelmişti. Ancak edinilen bilgiye göre uluslararası petrol fiyatlarının değişmesiyle motorine yapılan zam geri çekildi. Bu zammın geri çekilmesinin ardından 20 Ağustos gece yarısı mazotota yeniden zam geldi.
  • YENİ ZAM... Son dakika: Motorin fiyatları yeniden zamlandı! LPG, motorin (dizel / mazot) benzin fiyatları İstanbul - Ankara - İzmir

    BENZİNDE BEKLENEN ZAM YAPILMIŞTI!

    Son günlerde petrol piyasasında gözlemlenen yükselişin ardından akaryakıt zammı haberi gündeme geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzin fiyatlarına 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece 1 lira 10 kuruş zam yapıldı.

    İşte son zamlar sonrası benzin, mazot ve LPG fiyatları...

     
  • YENİ ZAM... Son dakika: Motorin fiyatları yeniden zamlandı! LPG, motorin (dizel / mazot) benzin fiyatları İstanbul - Ankara - İzmir

    İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 20 AĞUSTOS 2022 

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.34 TL/LT

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24.02 TL/LT

    İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,1 TL

     
  • YENİ ZAM... Son dakika: Motorin fiyatları yeniden zamlandı! LPG, motorin (dizel / mazot) benzin fiyatları İstanbul - Ankara - İzmir

    İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20.33 TL/LT

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 24 TL/LT

    İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,35 TL

     
  • YENİ ZAM... Son dakika: Motorin fiyatları yeniden zamlandı! LPG, motorin (dizel / mazot) benzin fiyatları İstanbul - Ankara - İzmir

    ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    Ankara'da benzin litre fiyatı 20.46 TL/LT

    Ankara'da motorin litre fiyatı 24.11 TL/LT

    Ankara'da LPG litre fiyatı 11.37 TL

     
  • YENİ ZAM... Son dakika: Motorin fiyatları yeniden zamlandı! LPG, motorin (dizel / mazot) benzin fiyatları İstanbul - Ankara - İzmir

    İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

    İzmir'de benzin litre fiyatı 20.44 TL/LT

    İzmir'de motorin litre fiyatı 24.12 TL/LT

    İzmir'de LPG litre fiyatı 11,04 TL

     
  • YENİ ZAM... Son dakika: Motorin fiyatları yeniden zamlandı! LPG, motorin (dizel / mazot) benzin fiyatları İstanbul - Ankara - İzmir

 

 

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