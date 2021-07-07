Yeni Zelanda'dan İngiltere'nin Covid-19 politikasına tepki 0:00 / 0:00

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Guardian'ın aktarmış olduğu haberde, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkelerin Covid-19 ile mücadele kapsamında farklı seçimlerde bulunduğunu söyleyerek İngiltere’de vakaların patlak vermesi halinde ülkesinin İngiltere'ye uçuş yasakları getirebileceğini de sözlerine ekledi.

Yeni Zelanda'da sağlık yetkilileri her hafta tüm ülkelerin risk durumlarının gözden geçirildiğini de belirtti.

İngiltere, ülkede maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralları dahil olmak üzere Covid-19 kısıtlamalarını kaldırmak için 19 Temmuz tarihini vermişti.

JACINDA ARDERN: FARKLI ÜLKELER FARKLI SEÇİMLER YAPIYOR

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından önerilen ölüm seviyesinin "kabul edilemez" olduğunu da söyledi. İngiltere'nin öncüsü olduğu Covid-19 ile yaşamayı öğrenmek yolundaki politika önerilerini reddettiğini açıkladı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, kendisi için önceliğin mevcut durumu korumak olduğunu söyleyerek ‘‘Benim için öncelik, Yeni Zelanda'nın kazanmayı başardığını korumaya ve kendimize seçenekler sunmaya nasıl devam edeceğimiz çünkü bu virüsün dünya ile işi bitmedi.’’ ifadesine yer verdi.

BARKER: KARAR VEREBİLME AYRICALIĞINA SAHİBİZ

Yeni Zelanda’nın gelecekteki yol haritasına ilişkin açıklamalarda bulunan Halk Sağlığı Profesörü Epidemiyolog Micheal Baker, yüksek aşılama, maske zorunlukları ve sınırlı karantinalar da dahil olmak üzere ülkesinin karar verme lüksüne sahip olduğunu aktardı.

Yeni Zelanda’nın Covid-19 sürecinde tercih ettiği eleme politikasının, halk sağlığı, eşitlik, özgürlük ve ekonomik açısından bütüncül bir yaklaşım sunduğunu söyledi.

RETORİK

Profesör Baker, sağlık uzmanlarının Johnson’ın kullanmış olduğu virüs ile yaşama sloganın anlamsız bir retorik olarak gördüklerini söyledi. Bu söylemin Covid-19’u bir ‘‘ben sorunundan’’ bir ‘‘sizin sorunu’’ haline getirdiğini ve yükün vatandaşın üstüne atıldığını belirtti.

Baker bu söylemin, Covid-19’un kontrolsüz dolaşıma girmesine izin verilmesi anlamına da geldiğini belirtti.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison da söylemleri son zamanlarda Boris Johson’ın tercih ettiği söylemlerle uygunluk gösterdi. Avustralya’nın açılması kapsamında dört aşamalı yol haritası çizen Başbakan, Covid-19’un grip gibi tedavi edileceğini söylemişti.

Baker, pandemi yönetiminde başarısız olan ülkelerden ders alma konusunda şüpheci olmamız gerektiğinin altını çizdi.