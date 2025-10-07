Yenibosna nerede? Yenibosna hangi şehirde, ilde, bölgede?

Bulunduğu şehirde sevilen ve aktif bir ilçeye bağlı olan Yenibosna, şehir yaşamının kalbinin attığı yerlerden biri olma bayrağına sahiptir. Marmara Bölgesi’nin hareketli dokusu içinde yer alan semt; metro, metrobüs ve karayolu bağlantılarıyla ulaşım açısından büyük kolaylık sunar. Tarih boyunca göçlerle şekillenen yapısı ile gözleri üzerinde toplamıştır. Peki Yenibosna hangi şehirde?

YENİBOSNA NEREDE?

Yenibosna nerede? Türkiye Marmara Bölgesi İstanbul Bahçelievler’de yer alır. Avrupa Yakası’ndadır. İstanbul Bahçelievler’de yer alan bölge, merkez noktadadır ve şehrin diğer noktalarına metro ve metrobüs ile ulaşımın sağlandığı bir yerdir.

YENİBOSNA HANGİ ŞEHİRDE?

Yenibosna hangi şehirde? Şehrin en kalabalık ve gelişmiş ilçeleri arasına giren Yenibosna, Bahçelievler’deki konumu itibarıyla son derece sevilen bir yerdir. Atatürk Havalimanı’na yakın bir noktadadır. Ayrıca E-5 karayolu ile buraya gelmek oldukça kolaydır. Basın Ekspres Yolu’na yakınlığı da dikkat çekicidir.

YENİBOSNA HANGİ İLDE?