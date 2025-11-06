Yeniden değerleme oranına göre zamlı yurt dışı harcı ne kadar olacak?
TÜİK'in Ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini duyurmasının ardından, 2026 yılında geçerli olacak yeniden değerleme oranı da netleşti. Buna göre, vergi, harç ve cezaların hesaplanmasında kullanılacak oran yüzde 25,49 olarak tespit edildi. Bu oranın açıklanmasıyla birlikte, 2026 yılı için uygulanacak yurt dışı çıkış harcının tutarı da belli oldu. Peki, zamlı yurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak?
TÜİK’in Ekim ayı enflasyon oranlarını açıklamasıyla birlikte, 2026’da uygulanacak yeniden değerleme oranı da kesinlik kazandı. Buna göre, vergi, harç ve cezalar için esas alınacak oran yüzde 25,49 olarak belirlendi. Bu gelişmeyle birlikte, 2026 yılı yurt dışı çıkış harcının tutarı da ortaya çıktı. Peki, yeni dönemde yurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak?
2026 YENİDEN DEĞERLEME ORANI KAÇ OLDU?
2026 yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 oldu. Geçen sene bu rakam, yüzde 43,93 olarak uygulanmıştı.
2026 YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR OLACAK?
Eylül ayında yapılan zamla birlikte 'yurt dışı çıkış harcı' ücreti 1000 TL'ye yükseltilmişti. 2026'da söz konusu tutar 1255 TL'ye yükselecek.