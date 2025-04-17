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        Haberler Spor Transfer Yeniden Patrick Berg sesleri - Futbol Haberleri

        Yeniden Patrick Berg sesleri

        Beşiktaş'ta yaz transfer dönemine yaklaşılırken yeniden Patrick Berg sesleri yükseliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2025 - 12:32 Güncelleme: 17.04.2025 - 12:32
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        Yeniden Patrick Berg sesleri
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        Beşiktaş devre arası transfer döneminde girişimlerde bulunduğu Bodo/Glimt kaptanı Patrick Berg için yazın da ısrarını sürdürecek.

        Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geride kalan ocak ayında Patrick Berg için büyük uğraş vermiş ancak kulübünü ikna edememişti.

        Vazgeçmeyen siyah-beyazlılar, Norveçli ön liberoyu kadrosuna katabilmek için yeniden düğmeye bastı.

        Son Başakşehir yenilgisinin ardından yeni sezon planlaması üzerine Solskjaer ile toplantı yapan yönetim, 27 yaşındaki 6 numarayı tekrar gündemine aldı.

        Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı belirtilen Berg için şartlar zorlanacak.

        5 milyon Euro piyasa değeri bulunan Norveçli için başkan Serdal Adalı'nın pazarlık masasına oturacağı bildirildi.

        Patrick Berg, bu sezon 21 maçta sahaya çıkarken 2 gol, 3 asist kaydetti. Norveç ekibinin tüm maçlarında 11'de görev alırken tamamında 90 dakika sahada kaldı.

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