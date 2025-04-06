"Yeniden silahlanmaya hayır" protestosu

Muhalefet partisi 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) çağrısıyla çok sayıda kişi, başkent Roma'nın işlek noktalarından Vittorio Emanuele Meydanı'ndan Fori Imperiali Caddesi'ne kadar yürüdü.

Göstericiler, yürüyüş sırasında Avrupa'nın yeniden silahlanma planına "hayır" diyerek karşı çıktı. Bir grup gösterici, "Silahlara milyarlarca avro harcanmasına hayır" yazılı döviz açtı.

Gösteriye katılan Filistin destekçisi bir grup da "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'yu durdurun" yazılı pankart ve Filistin bayrağı açarak, "Soykırımı durdurun" şeklinde slogan attı.

Yürüyüşün sonundaki mitingde konuşan M5S lideri ve eski Başbakan Giuseppe Conte, "Bugün Avrupa'nın yeniden silahlandırılması için 800 milyar avronun israf edilmesine yüksek sesle ve net şekilde hayır deniyor, çılgınlık." dedi.

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Conte, Başbakan Giorgia Meloni'nin Avrupa'nın yeniden silahlanma planına parlamentodan hiçbir yetki almadan onay verdiğini belirterek, "Bu, hükümetin tarihe geçecek bir başka başarısızlığıdır." diye konuştu.