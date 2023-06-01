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Yeniden yargılamada 10 yıl 10 ay hapis cezası onanan Kadir Şeker tutuklandı

Konya'da sevgilisini darp ettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle hakkında verilen 12 yıl 6 ay hapis cezasının bozulmasının ardından yapılan yeniden yargılamada 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker, Kadınhanı ilçesinde yakalandı

Yeniden yargılamada 10 yıl 10 ay hapis cezası onanan Kadir Şeker tutuklandı
AA

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 12 yıl 6 ay hapis cezası kararının ardından 7 Temmuz 2022'de Akşehir Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edilen Kadir Şeker, hakkında daha fazla indirim yapılması gerektiği gerekçesiyle yapılan yeniden yargılama sonucunda aldığı 10 yıl 10 ay hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından aranıyordu.

Kadir Şeker'in, ailesinin eski evinde olduğu ihbarını değerlendiren Kadınhanı ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şeker'i ilçeye bağlı Mahmudiye Mahallesi'ndeki evde gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Kadir Şeker, cezaevine teslim edildi.

"KARARIN İNFAZINA BAŞLANDI"

Şeker'in avukatı Mustafa Aladağ, AA muhabirine, Kadir Şeker'in 10 yıl 10 aylık cezasının Yargıtay tarafından onandığını hatırlattı.

Kararın kesinleştiğini ve herhangi bir yasal yolun kalmadığını vurgulayan Aladağ, şunları kaydetti:

"Tüm yargı yolu, yasal yollar tükendi. Kararın infazına başlandı. Ceza 5 yılın üzerinde olduğundan dolayı infaz hakimlerince bir davetiyeden ziyade derhal yakalama uygulaması prosedürü işletildi. Kadir Şeker de bugün cezası nedeniyle yakalanıp cezaevine gönderildi. Kadir Şeker'in almış olduğu ceza 10 yıl 10 ay. 29 ay tutukluluk halini de dikkate aldığımızda 'kapalı cezaevinde geçireceği bir süre yok' diye ifade etmiştik. Evet kapalı cezaevinde kalmayacak. Ancak suç 10 yılın üzerinde cezayı kapsadığı ve niteliği de adam öldürme olduğundan dolayı cezaevlerimizde izleme kurulları var. Konya uygulaması her hafta salı günleri toplanır. Akşehir'de ise sanırım cuma günleri toplanıyor. Kadir Şeker'in şansına yarın da cuma olduğu için kurulun toplanma günü. Kurul da derhal salıveriyor ya da açığa yönlendiriyor. Açık da izinli olduğu için Kadir Şeker 1 Temmuz'a kadar dışarda olacak."

DAVANIN GEÇMİŞİ

Kadir Şeker, 5 Şubat 2020'de merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya çalışmıştı.

Şeker, bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşmış, aralarındaki boğuşma sırasında Duran, aldığı bıçak darbesiyle yaralanmış ve hastanede hayatını kaybetmişti.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan Şeker'e, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmiş, Şeker'in cezası "haksız tahrik" nedeniyle 15 yıla, "iyi hal" indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmüş, Şeker tahliye edilmişti.

Avukatlarının itirazı üzerine Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Şeker hakkında daha fazla indirim yapılması gerektiği gerekçesiyle kararın bozulmasına hükmetmişti.

Yapılan yeniden yargılamada ise Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi Şeker'e 10 yıl 10 ay hapis cezası vermişti.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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